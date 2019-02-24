يعمل ورق القصدير كاسفنجة مذهلة لتنظيف الأواني الفضية

كثيرا مننا لا يعرف استخدامات كثيرة لورق الفويل إلا في المطبخ فقط، لذلك نعرض لك استخدامات اخرى له تفيدك ببيتك.

صقل الفضيات :

يعمل ورق القصدير كاسفنجة مذهلة لتنظيف الأواني الفضية.



في المجفف:

قومي بتكوير قطعة صغيرة من ورق القصدير وإرميها مع ملابسك النظيفة لتجعلها غير قابلة للالتصاق بالجسد بعذ إخراجها من المجفف.

. تحت لوح الكوي:

سيكون هذا الاستعمال جيداً خاصة بالنسبة للبناطيل والأكمام ما يمكّن من كويها على الجانبين معاً.

لجعل المقصات أكثر حدّة:

ستكتشفين طريقة سهلة جداً لجعل طرفي المقص اللتان تراجعت قدرتهما على القص أكثر حدة، بدعكهما بورق القصدير.

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