استخدامات متعددة لورق الفويل "القصدير" خارج المطبخ
يعمل ورق القصدير كاسفنجة مذهلة لتنظيف الأواني الفضية
كثيرا مننا لا يعرف استخدامات كثيرة لورق الفويل إلا في المطبخ فقط، لذلك نعرض لك استخدامات اخرى له تفيدك ببيتك.
صقل الفضيات :
يعمل ورق القصدير كاسفنجة مذهلة لتنظيف الأواني الفضية.
في المجفف:
قومي بتكوير قطعة صغيرة من ورق القصدير وإرميها مع ملابسك النظيفة لتجعلها غير قابلة للالتصاق بالجسد بعذ إخراجها من المجفف.
. تحت لوح الكوي:
سيكون هذا الاستعمال جيداً خاصة بالنسبة للبناطيل والأكمام ما يمكّن من كويها على الجانبين معاً.
لجعل المقصات أكثر حدّة:
ستكتشفين طريقة سهلة جداً لجعل طرفي المقص اللتان تراجعت قدرتهما على القص أكثر حدة، بدعكهما بورق القصدير.
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