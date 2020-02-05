استمتعي بنوم أفضل مع شاي الموز

هل تواجه صعوبة في النوم أم هل تستيقظ دائمًا في منتصف الليل؟

يمكنك تجربة هذا الشاي المليء بالموز كوجبة خفيفة قبل النوم. ولكن ما الذي يجعل هذا المشروب أداة مساعدة فعالة للغاية للنوم؟ لقد أثبتت الدراسات أن البوتاسيوم والمغنيسيوم يمكن أن يساعد عضلاتك والأوعية الدموية على الاسترخاء.

شاي الموز

المقادير:

1 موز

1 لتر ماء

عسل أو قرفة (اختياري)

الطريقة:

غلي الماء.

يقطع طرفي الموز ويوضع في الماء. اتركيه يغلي لمدة 10 دقائق على الأقل.

يصب الماء في المصفاة وفي القدح. يمكنك أيضًا إضافة العسل أو القرفة لإضافة نكهة.