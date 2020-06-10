استنشاق هذا الزيت يمكن أن يساعد في تحسين ذاكرتك

وفقا لبحث أجرته جامعة نورثمبريا يمكن أن يساعد استنشاق الزيوت العطري مثل إكليل الجبل على تحسين ذاكرتك.

في عام 2012 ، وصف بحث منشور في التطورات العلاجية في علم الأدوية النفسية دراسة ، تضمنت 20 شخصًا اقترحوا أن رائحة زيت إكليل الجبل قد تساعد في تحسين الدقة والسرعة عند أداء مهام عقلية معينة.

وشرح بحث آخر عام 2013 ، أجراه باحثو نورثومبريا ، كيف أن وضع رائحة الروزماري في الهواء ، ساعد الناس في اختبارات الذاكرة. للتجربة ، تم وضع قطرات من زيت إكليل الجبل العطري حول الغرفة قبل أن يأتي المشاركون في الدراسة.

شارك ما مجموعه ستة وستين من البالغين الأصحاء وتم إرسالهم بشكل عشوائي إلى غرفة بها رائحة إكليل الجبل وغرفة بدون رائحة. ثم تم إجراء اختبارات الذاكرة لكلا المجموعتين ، والتي تتضمن العثور على الأشياء التي رأوها مخفية في وقت سابق.

وقد تم تقييمهم بناءً على مقدار المطالبة أو المساعدة التي يحتاجونها لإنهاء المهام. الأشخاص الذين كانوا في غرفة الروزماري المعطرة أفضل في اختبارات الذاكرة وتم اختبارهم لمعرفة ما إذا كانوا يتذكرون تنفيذ المهام في الوقت المحدد. كما تم إعطاء استبيانات لتقييم مزاجهم.

لم يكن هناك رابط بين ذاكرة المشارك وقدرة اختبار المزاج ، والتي يقترحها الباحثون تعني أن أدائهم لم يتأثر بالتغيرات في الإثارة أو اليقظة.

كيف تعمل

وفقًا للبحث ، يحتوي إكليل الجبل على حمض الكارنوسيك ، مما يساعد على مقاومة تلف الجذور الحرة في الدماغ. تساعد الأحماض الطبيعية الموجودة في إكليل الجبل على حماية الحمض النووي والخلايا في الجسم من تلف الجذور الحرة.

من المعروف أن المركبات الموجودة في إكليل الجبل تساعد على منع انهيار أسيتيل كولين ، وهي مادة كيميائية تحفز خلايا الدماغ ، المسؤولة عن الاتصال والذاكرة.

استخدامات اخرى

بصرف النظر عن استخدام رائحة إكليل الجبل للمساعدة في تحسين الذاكرة ، فإنه يستخدم أيضًا كعنصر في الطبخ وطارد للعث. كما يتم استخدامه كعنصر في بعض العلاجات العشبية ، بما في ذلك للمساعدة في التهاب الحلق والسعال ، كمسكن خفيف للألم ومشاكل في الجهاز الهضمي.