استوحي ملابس العمل من الإعلامية الجميلة علا الفارس

تسعى السيدات العاملات إلى البقاء أنيقات وجميلات خلال فترة العمل؛ لذلك نرى أزياء المشاهير خلال عملهن مميزات في اللبس والأناقة، وكما في حياتهن العادية، ومن المشاهير العاملات المميزات، لفتت انظارنا هي الإعلامية علا الفارس مميزة وراقية تنبض بالأنوثة.





إليك بعض اطلالات علا الفارس التي يمكنك أن تستلهمي منها خلال فترة العمل، هل تعجبك؟

استطاعت الإعلامية الأردنية علا الفارس تحقيق النجاح على الصعيد المهني في القنوات والمحطات التي عملت بها،ذات الأداء المميز والحضور الجذاب والأسلوب الراقي جداً، وقوة شخصيتها وخبرتها العميقة في هذا المجال كانتا عوناً لها، بالإضافة لهذه الصفات التي تتميز بها بذوق مميز باختيار نمط ملابسها ومكياجها الملائم لها.

زواج علا الفارس

احتفلت علا الفارس بزواجها من شاب إيراني، يوم أمس الموافق 12 ديسمبر في فندق فيرمونت عمّان الفاخر ذو مستوى الـ5 نجوم، بحضور أفراد عائلتها والمقربين منها، وحرصت على أن تجري الأمور بسرية تامة، حتى أنها أقدمت على مصادرة هواتف الحضور قبل دخول القاعة كي لا تسرَّب أي صورة لإطلالتها أو مقاطع فيديو لحفلها أو لمحات عن عريسها.

السيرة الذاتية لـ علا الفارس

علا الفارس مذيعة أردنية من أصل فلسطيني، من مواليد نوفمبر عام 1985 خريجة من جامعة عمان الأهلية من كلية القانون في العام 2004، مسيرتها الإعلامية في عمرٍ مبكرٍ لم يتجاوز 17 عامًا كمراسلة أخبار لقناة "العربية" من الأردن لمدة أربع سنوات، وذلك في عام 2004، قبل أن تتحول إلى مراسلة ميدانية عام 2005.

التحقت بعد ذلك إلى الأخبار في قناة MBC كمذيعة ومقدمة البرنامج الاخباري الاجتماعي (أم بي سي في أسبوع)، وتعتبر علا الفارس أصغر مراسلة في الشرق الأوسط بعمر 17 عاما بحسب مجلة "اوك" البريطانية.

بدأ علا النضج وسعة الاطلاع النابعين من ذكائها المتّقد يشعان على وجه المذيعة الناشئة عُلا الفارس من أول وهلة. إذ أضاءت لها قدراتها غير العادية وثقتها العالية بالنفس طريقاً وعراً يتحطم الكثيرون بين جنباته في مسيرتها الإعلامية.

بعد تخرجها من الثانوية العامة في عمر الـ 16، التحقت علا بكلية الحقوق في جامعة عمّان الأهلية تلبية لرغبة والديها (وهي ابنة السياسي الفلسطيني المعروف تحسين الفارس)، ثم قادتها رغبتها في البحث عن اختصاص جديدٍ يرضي طموحها إلى كلية إدارة الأعمال، لكنها عادت أدراجها إلى كلية الحقوق ثانيةً لتدرس القانون بعدما لم تنجح في إيجاد ضالتها في أي فروع أخرى.

وخلال المرحلة الجامعية، استعادت الفارس أحلام الطفولة التي اعتادت خلالها على رؤية والدها على الشاشة باستمرار – كونه شغل منصب نائب في البرلمان الأردني ثم عمل كمستشار لرئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات -، فاندفعت نحو الاعلام بحثاً عن الظهور والشهرة، ورغبةً في خوض تجربة التواجد أمام عدسات الكاميرا، وحققت – منذ ذاك الوقت حتى الآن – شهرة كبيرة في المحيط الإعلامي.

فازت بجائزة ملتقى الإعلاميين الشباب العرب كأبرز شخصية اعلامية شابة مؤثره 2009

حصلت على لقب أجمل مذيعة في قناة الام بي سي وذلك خلال التصويت الذي إجري في منتديات القناة حيث حصلت علا الفارس على 145 صوتا .

فازت بجائزة ملتقى الإعلاميين الشباب العرب كأبرز شخصية اعلامية شابة مؤثره 2009، حصلت على لقب أفضل اعلامية أردنية بتوصيت الجمهور عام 2009

حصلت على درع الشباب المبدع 2010 ملتقى الكويت للإعلامين، فازت الإعلامية الشابة علا الفارس -بلقب أكثر مذيعات ام بي سي تأثيرا واناقة حسب تصويت جمهور ام بي سي نت 2010.

وحصلت على درع الشباب المبدع 2010 ملتقى الكويت للإعلامين، فازت بتكريم "نموذج للشباب الأردني الناجح " في سنة 2011 من السفارة الأردنية في الإمارات العربية المتحدة.

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