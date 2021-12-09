لا شك أن معظمنا يشعر بضغط العمل، فهو حالة من الإجهاد والتعب والتوتر نتيجة الاضطرابات والأعمال والضغوطات الكثيرة وتؤثر سلبًا على إنتاجيتك وأدائك، ويؤثر كذلك على مشكلات نفسيّة أو أمراض عضوية مثل سرعة الإجهاد، العصبية المفرطة،زيادة سرعات القلب أو الإجهاد أو قلة النوم، وعلى علاقاتك وحياتك الشخصية.

وإذا شعرت أن ضغط العمل يستنزف طاقتك ويؤثر على مسارك المهني والشخصي، فعليك أن تبحث عن حلول للتخلص من ذلك الضغط أو تخفيفه على الأقل، وللحد من ضغوط العمل، يقدم لكم "موقع البوابة" 9 طرق تساعدك على تخفيف ضغط العمل:

9 طرق تساعدك على تخفيف ضغط العمل

احرص على تناول الطعام خارج المكتب ومن ثم الاستفادة من راحة الغذاء التقليدية من تصفية ذهنك، ويفضل أن يتكون طعامك على فواكة وخضار ومكسرات صحية.

قم بتدوين يومياتك إذ يقال عملية تدوين اليوميات تساعد على اطلاق العنان للضغوط المكبوتة

حاول أن تمارس تمارين التأمل والتنفس العميق، يجب أن تتوقف لذلك خذ دقيقة وخذ نفسًا عميقًا، افعل ذلك بعيون مغلقة لمدة دقيقة أو دقيقتين وسوف تسترخي أعصابك بالتأكيد.

وضع زهور ونباتات في مكتبك لأنها تشيع أجواء إيجابية

كن منظماً لأنه المكتب الفوضوي قد يجلب عقلية فوضية

استخدم كرة التوتر أو قم بتدليك كفك.

استمع إلى موسيقى هادئة لتحسين مزاجك.

تحدث مع زملاء العمل الذين يمتلكون حس الدعابة أو شخصية مرحة وغير جدية ونكدة لأنها هذه الشخصية معدية.

اضحك لأنه الضحك افضل دواء للتوتر وتحفف آلام الجسم.

أخذ فترات راحة أثناء العمل بدلاً من العمل باستمرار حتى تحصلي على ما تريدي في أسرع وقت ممكن، يجب أن تحصلي على 3-4 فترات راحة صغيرة واستراحة غداء أو عشاء حسب لتوقيت عملك.

أسباب ضغوطات العمل

الخوف من فقدان الوظيفة.

ضعف العائد المادي وعدم تناسبه مع الجهد المبذول في العمل.

العمل لساعات طويلة جدًا عن الحد الطبيعي.

الوجود في بيئة عمل غير صحية وغير آمنة.

التفرقة بين الموظفين في المعاملة.

التعارض بين قيم الشخص وقيم العمل الذي يقوم به.

التعرض للإيذاء الجسدي والنفسي من قبل المدير أو الزملاء.

عشوائية القرارات وضبابيتها وتعارضها.

الضغط الدائم الناتج عن توقع الأفضل طوال الوقت.

الآثار الجانية على ضغوط العمل

الصداع

الإصابة بنوبات الهلع والقلق المستمر.

الاكتئاب.

مشاكل في الذاكرة وضعف التركيز وقلة الانتباه.

فقدان القدرة على إنهاء عدة مهامٍ في وقت واحد.

الشعور بالأرق والإرهاق.

ارتفاع ضغط الدم.

احتمالية الإصابة بالسكري.

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