الاسماء تجلب الشهرة لحامليها

تقول السيدة فيروز في أغنيتها "أسامينا": (أسامينا شو تعبو أهالينا تــلاقوها، شو افتكروا فينا أسامينا...)، وهكذا أصبحت أسامينا جزءاً أصيلاً من شخصيتنا، جزءاً لا يتجزأ من كينوتنا وأصل وجودنا، بأسمائنا نعيش، بأسمائنا نتفاعل، بأسمائنا نعبر، بأسمائنا نحلم وبأسمائنا نكبر، وفي هذه السطور سنسجل أجمل أسماء الأطفال، تلك الأسماء التي أسرتنا وخلبت وجداننا وجعلتنا فيها مغرومين، هذه الأسماء التي حين تغيب الروح تبقى هي ماثلة شاخصة لا تفارقنا، فأحياناً نقابل أناساً في حياتنا نحبهم، نكرهم ،يؤثرون فينا أكان ذلك سلباً أم إيجاباً، ثم تاخذهم غمرة الحياة، ننساهم لكن لا ننسى أسمائهم!!

ولقد اختلفت طريقة اختييار الاسم كثير عن العقود السابقة، فاليوم يهتم كل اب وتهتم كل ام باختيار اسماء اطفالهم بعناية ودقة وذلك لان الاسم له اهمية كبيرة في مستقبل الطفل.

سنجعل ختامها مسكاً ونذكر أجمل أسماء الاتاث وما تنطوي عليها من معان:

اولا : أسماء بنات

دارينا (Darena)

وهو اسم إنكليزي الأصل يعني العظيمة، وهو صالح لاميرتك القادمة، سيجلب لها الشهرة والعظمة والرقي.

إيلوييز (Heloise):

وهو اسم فرنس الاصل ويعني الكبيرة والمرموقة، فلا تبخلي على ابنتك به ليصيبها حظا وفيرا من معناه.

يارا:

اسم من اصل تركي يعني الشجاعة، ويوجد العديد من الاسر الذي اسموا بناتهم بهذا الاسم الجميل المعنى والقيمة.

لمار:

وهو اسم من اصل فرنسي ايضا، ويعني البريق والشعاع، ولمن يحمله نصيب الاسد من الشهرة

سيرين :

هو اسم مميز يعني الممتلئة، وهو رقيق وسهل ويجلب الشهرة لحاملته.. وقد سبق والحق هذا الاسم الشهرة بحامليه مثل النجمة اللبنانية سيرة عبد النور

أما اذا كان مولودك القادم باذن الله تعالى ذكرا، يمكنك اختيار احد هذه الاسماء له،وما تنطوي عليها من معان:

ثانياً : اسماء اولاد

مهند:

وهو اسم من اصل عربي، يعني السيف القاطع، وله شهرة عظيمة بين صفوف العرب والاتراك ايضا، ويعد من اروع وأبرز الاسماء التي تجلب الحظ لحامليها.

جاد:

اسم عربي هوعبارة عن حجر كريم لونه أخضر، وهو يحمل اجمل الصفات لحامليه وكذلك الصيت والشهرة.

الريان :

ريان او الريان هو اسم من اصل عربي، ويحمل معه كثير من الحظ والشهرة لصاحبه في الحياة، وهو يعني الروى من العطش.

ماجد:

اسم يعني حسن الخلق والعلو والمجد، ويجلب الشهرة والنجاح لحامله.

إدوين (Edwin):

اسم من اصل انكليزي ويعني الصديق الثري ويجلب الكثير من الشهرة لحامله

الملخص:

الدقة في اختيار الاسم هامة جدا وقد تصنع مستقبل طفلك، فكل منا له من اسمه نصيب، فتخيروا الاسماء التي تجلب لابنائكم كل الخير .



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