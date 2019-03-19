جوانب صعبة ومخيفة في شخصية كل برج

معظم مجرمي القتل والتشويه والاغتصاب هم من برج العقرب

سحر علي

جرت العادة أن نسمع أكثر ما يميز الأبراج وأجمل صفاتهم، لكن يجب أن نكون موضوعيين أكثر ونعلم بأن الأبراج ليست شيئاً من الخيال لتذكر فقط صفات جميلة ومثالية قد لا تننطبق على الكثير، وليتحقق التوازن رأيت أن أذكر اسوأ صفات قد تظهر في شخصيات الأبراج.

الخير والشر يتواجد في النفس البشرية بدرجات مختلفة، ونحن دائماً نحاول أن نرتقي بجانب الخير في داخلنا حتى نحقق أفضل مستوى في الإنسانية.. الصفات السيئة أيضاً تتفاوت وتختلف في الدرجات وحتى تكون الصورة أدق وأوضح سأذكر هنا اسوأ ما يحدث من تقلبات في النفس داخل كل برج. تعتمد هذه الصفات على تركيبة الخريطة الفلكية لكل شخص من كل برج، فقد تتعامد الكواكب وتتربع بزوايا خطرة وصعبة تظهر فيها أصعب ما يمكن ظهوره في شخصية هذا الفرد.. تماماً مثل الجينات الموروثة بعضها لايمكن اخفاؤه وبعضها تحتاج للبيئة المناسبة لتظهر..

لذلك سأوضح بعض الجوانب الصعبة وقد تكون مخيفة في شخصية الفرد في كل برج... لننظر

برج الحمل

يمثل هذا البرج بداية الأبراج في الدائرة الفلكية وبالرغم من أنه يسمى طفل الأبراج، إلا أنه قد يكون الأكثر خطورة إذا كانت لديه بعض الكواكب بزوايا اقتران أو تربيع صعبة. شخصية برج الحمل تكون صعبة جداً وقد تصل لردات فعل حادة وخطرة خصوصاً أن الكوكب الحاكم هو المريخ (كوكب الحرب والآلات الحادة) لذلك قد يتحول الحمل من طفل صغير إلى مجرم عنيف قد يرتكب أبشع الجرائم دون أن يشعر بتردد أو ندم. وإن رأيناه مجرماً فهو يبرع في تجارة الأسلحة واستخدامها وصناعتها.

العنف أكثر الصفات السيئة التي تلاحق شخصية برج الحمل وقد تتفاوت في الدرجات حسب الزوايا بين الكواكب، فقد يكون الحمل طفلاً وديعاً بريئاً وقد يكون وحشاً مدمراً.

برج الثور

يمثل هذا البرج بيت المال والممتلكات والجمال لذلك اسوأ ما يمكن أن يظهر في شخصيته سيتعلق بأمور مادية، مثل الهوس بالجمال والمال، إن كان يمتلك زوايا صعبة وخطرة قد تظهر عليه صفة البخل وحب جمع المال والكنوز، وإن وصل هوسه للجمال فقد يختار اقتناء كل ماهو نفيس وفريد من نوعه حتى لو اضطر لسرقته وان تحول لمجرم خطر ستكون خطورته أيضاً في السرقة والاختلاس أو سرقة البنوك.

كل ماهو جميل وثمين يميز هذا البرج فهو بيت الثراء الفاحش لكن قد يكون من أكبر المختلسين والسارقين.

برج الجوزاء

يمثل هذا البرج بيت التواصل والتحليل المنطقي والتفكير والتنقلات، معظم أصحاب هذا البرج يملكون يدين ناعمتين رجالاً أو نساءاً فهم ليسو بحاجة لقدرة جسدية عالية بل قدرتهم تكمن في عقولهم المفكرة، لذلك وصولهم للحالة القصوى من الزوايا الصعبة تجعل خطورتهم تكمن على الأجهزة الالكترونية والانترنت وليس على حياة البشر.

لدبهم هوس التكنولوجيا والمواقع الالكترونية، قد يحمل برج الجوزاء أكثر من جهاز نقال وخط اتصال وبلوتوث وايباد ولابوتوب وايبود ويجمع أكثر أجهزة التكنولوجيا حداثة وتجد لديه الكثير من المواقع والصفحات على الانترنت.

إن كان مجرماً فجرائمه لا تتعدى اختراق المواقع الحساسة والهكر.

برج السرطان

يمثل هذا البرج بيت العائلة والرعاية والأمومة، لذلك هو البرج الذي يتدفق بالمشاعر والاهتمام، إنما إن كانت لديه الزوايا الصعبة والمعاكسة لطبيعته فقد يتحول لشخص عنيف جداً عنفه يعكس انفعالاته ومشاعره الغاضبة.

وبعد أن كان يملك قلب الأم الحنونة تحول إلى مجرم غاضب قد يقتل أو يؤذي أقرب الناس إليه..

برج الأسد

يمثل هذا البرج بيت الفرح والأطفال والحب وبما أنه يحكمه الشمس الملك بين بقية الكواكب فهو يمثل الشهرة أيضاً، لذلك أصعب صفة تظهر لدى برج الأسد هي النرجسية وحب الذات والظهور أمام الآخرين بمظهر لائق أكثر مايهمه.

إن كان مجرماً أو عنيفاً فتأكد أن هدفه الرئيسي هو الظهور أمام الناس فهو يتعمد أن تكون جريمته بغاية الدقة وهو من يسهل عملية اكتشافه حتى يكون على قائمة الأسماء المشهورة التي يذكرها التاريخ.

برج العذراء

يمثل هذا البرج البيت السادس بيت الصحة وألأعمال الروتينية اليومية لذلك إن تراكمت لديه الزوايا الصعبة والخطرة في خريطته قد تجعله شخصية عرضة للوسواس القهري في أمور النظافة والعناية الصحية، قد تجعله يحلل كل مايراه أمامه ويدرسه بشكل دقيق حتى الجذور وبالتأكيد تلك الأمور لا يطيقها البشر العاديين.

إن كان مجرماً فجرائمه تشبه لحد ما جرائم الجوزاء إنما بشكل دقيق أكثر.

برج الميزان

هذا البرج الجميل الذي يمثل بيت الشركاء والآخرين والذي يحاول دائماً أن يبقي الجميع سعداء، ينجح جداً في التعامل مع الناس بوجهه المبتسم ومراعاة أن يبتسم الآخرين. إن تراكمت لديه الزوايا الصعبة فقد يفقد نفسه وذاته من أجل الآخرين ويضيع بين مراعاته للآخرين وتحقيق رضاهم.

وإن كان مجرماً سيكون أحد زعماء العصابات الذي يتولى القيام بمهمة اجراء الاتفاقيات فقط ولن يفكر بإيذاء أحد بشكل مباشر.

برج العقرب

يمثل هذا برج البيت الثامن الذي يمثل أصعب البيوت فهو بيت الأمور المخفية والمعقدة وكل ما يتعلق بالعقل الباطن لذلك إن ظهرت لديه بعض الصعوبات والزوايا السلبية في خريطته فقد يكون الثاني بعد برج الحمل عنفاً وخطورة. شخصيته في العنف قد تتعدى القتل وتصل لدرجة عالية من الإجرام بدم بارد والاغتصاب وأبشع ما يمكن أن يظهر في الإنسان من عقد نفسية.

معظم مجرمي الجرائم المتسلسلة في القتل والتشويه والاغتصاب هم من برج العقرب.. أتمنى أن لايغضب برج العقرب إنما هي الحقيقة.

برج القوس

يمثل هذا البرج البيت التاسع، بيت السفر والديانات والتعليم العالي وإن كانت لديه الزوايا الصعبة السلبية فقد يتحول لشخصية متزمتة دينياً أو العكس تماماً قد يصل لمرحلة الإلحاد بكل المعتقدات، قد يصبح مهووساً بالفلسفة وإن كانت نظرته فقط للصورة العامة فقد يفقد تركيزه في التفاصيل التي نحتاجها في حياتنا.

إن كان مجرماً فجرائمه تنبع من عنصرية أو اعتقاد ديني أو فلسفي يؤمن به.

برج الجدي

يمثل البيت العاشر أي بيت المهنة والسمعة بشكل عام وإن ظهرت لديه الزوايا الصعبة السلبية ستجعل منه شخصاً يطارد طموحه لأبعد الحدود وقد ينسى فيها نفسه وعائلته أو حتى تكوين عائلة ولن يعير اهتماماً لمشاعره أو مشاعر الآخرين.

وإن كان مجرماً سيكون هو العقل المخطط والمدبر لنجاح خطته أو جريمته لأنه لن يقبل إلا بنتيجة واحدة وهي نجاح ما يخطط له.

برج الدلو

يمثل البيت الحادي عشر، بيت المستقبل والإنسانية والتعامل مع المجتمع كوحدة واحدة وإن زادت لديه الزوايا الصعبة سنجده متحدثاً قوياً في أمور السياسة أو العلوم التكنولوجية لدرجة قد ينعزل فيها عن الناس حتى يفكر جيداً فيما يمتلك من قدرات. هوسه قد يسحبه ليصبح محللا نفسياً لكل شخص يراه أمامه، ومن اسوأ ما يمكن أن يحدث لديه تكوينه لصداقات كثيرة من النساء والرجال تجعل من الطرف الآخر لديه صعوبة في تقبل تلك الحياة.

إن كان الدلو مجرماً فهو ينجح في حشد وتأسيس جماعة ارهابية لينفذ مخططاً مستقبلياً.

برج الحوت

أكثر الأبراج إبداعاً وحساسية يمثل البيت الثاني عشر لذلك إن اجتمعت لديه مجموعة من الزوايا الصعبة فهو أكثر الأبراج معاناة بصمت ووحدة، من اسوأ ما يمكن أن يحدث له سقوطه في إدمان الكحول أو المخدرات ودخوله في حالة من العزلة والاكتئاب وهو أكثر الأبراج المعرضة لإيذاء نفسها بالانتحار للأسف الشديد.

إن كان هذا البرج مجرماً فهو باختصار سيختار جرائم تتعلق بالمخدرات أو يرتكب جرماً تحت تأثير الكحول، لذلك هو ينجح في التجارة بالمخدرات.

لا ننسى أن هذا التحليل ينطبق فقط على البرج الشمسي والطالع ومن لديه مجموعة من الكواكب في بيته الأول إلى جانب الشمس، لذلك يجب دائماً العودة للخريطة الفلكية الشخصية لكل فرد حتى نحدد ما يمكن أن يظهر لديه من نقاط ضعف قد تصل لمرحلة قصوى حتى يتم علاج الشخص بشكل مبكر.

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