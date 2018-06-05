اسياخ السلطة اليونانية

أسياخ السلطة اليونانية طريقة مبتكرة لتقديم السلطة على شكل أسياخ الكباب..

المقادير:

1 قطعة جبن فيتا، مقطعة مكعبات

¼ كوب زيت زيتون بكر ممتاز

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 حص ثوم، مفروم

1 ملعقة كبيرة شبت طازج مفروم

1 ملعقة كبيرة بقدونس طازج مفروم

ملح البحر

فلفل أسود طازج مطحون

12 حبة زيتون كالاماتا

12 طماطم شيري

1 خيار، مقطعة 12 مكعب كبير

الطريقة:

تنقع جبنة الفيتا في وعاء صغير، ثم يضاف زيت الزيتون، عصير الليمون، الثوم، الشبت والبقدونس وتقلب بلطف، مع التتبيل بالملح والفلفل. ويترك لمدة 15 دقيقة.

في أسياخ خشبية توضع طبقات من جبن الفيتا، الزيتون، الطماطم الكرزية، والخيار بالترتيب على أسياخ متوسطة.