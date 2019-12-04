اصنعيه بنفسك: أقراص تنظيف الحمام المنزلية

هل تساءلت يوما ما اذا كانت هذه العطور التجارية تسبب حساسية لك ولعائلتك! لماذا لا تختار النوع العضوي والمصنوع منزليا لتتخلص من الرائحة الكريهة بطرق آمنة.

المكونات:

استخدم المكونات بالنسب التالية لعمل منظف تواليت منزلي مثالي:

160 غرام صودا الخبز

60 مل عصير الليمون

½ ملعقة كبيرة خل

1 ملعقة كبيرة بيروكسيد الهيدروجين

بضع قطرات من الزيت العطري المفضل لديك

الطريقة:

أضف صودا الخبز إلى وعاء الخلط واخلط جيدا.

أضف عصير الليمون، وحركه واخلطه جيدًا.

خذ وعاء آخر واخلط بيروكسيد الهيدروجين والخل وضع هذا المحلول في وعاء صودا الخبز وعصير الليمون ولكن ببطء.

اذا تمت إضافته مرة واحدة ، سيحدث فوضى كبيرة عندما تتفاعل صودا الخبز مع الخل.

أضف بضع قطرات من الزيت العطري الذي يعجبك - الليمون الأخضر ، الخزامى أو أي نوع أخر ..

استخدم ملعقة القياس الصغيرة لعمل قوالب من خليط على شكل دوائر صغيرة. اتركها لتجف أربع ساعات على الأقل. لا تتردد في تركها طوال الليل.

لتخزين الاقراص

بمجرد أن تجف تمامًا ، قم بملئها في وعاء زجاجي محكم الإغلاق وضعه بالقرب من المرحاض. يمكن استخدام هذه الأقراص لعدة أشهر إذا تم تخزينها بشكل صحيح.

كيفية استخدام أقراص منظف المرحاض محلية الصنع

عندما تلاحظ أن حمامك غير نظيف وهناك رائحة ، قم فقط بإسقاط الكمبيوتر قرص منها في المرحاض. يمكنك تكرار هذا 3-4 مرات في الأسبوع. ينصح بوضع الأقراص ليلا حتى تعمل بفعالية.