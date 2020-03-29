اصنعيه بنفسك: أكياس الشاي لعلاج البثور وحب الشباب

منذ قديم الأزل والشاي الأخضر يعد وصفة أساسية للجمال والصحة والحفاظ على نضارة البشرة وصحتها، لكنه أيضًا علاج فعال لحب الشباب والبثور المزعجة لاحتوائه على مضادات للالتهاب.

الطريقة:

مرري أكياس الشاي الأخضر على بشرتك بشكل يومي، واحصلي على بشرة صافية وناعمة.

أكياس الشاي لعلاج حروق الشمس: حمض التانيك في الشاي الأسود رائع لتخفيف حروق الشمس على وجهك، فانقعي بضعة أكياس من الشاي في ماء بارد، وضعيها مباشرة على بشرتك لبضع دقائق.

أكياس الشاي الأحمر العادية: لها تأثير جيد جدًّا في علاج حب الشباب، اغسلي وجهك جيدًا لإزالة الأوساخ والزيوت والأتربة، ثم ضعي أكياس الشاي المستعملة بعد تبريدها في الثلاجة لبضع دقائق على المناطق المصابة ببشرتكِ، للسماح للكافيين بتقليل الالتهاب والاحمرار. وأتبعيه بوضع مصل (سيروم) مصنوع من حمض الجليكوليك، وكرري الأمر يوميًّا.