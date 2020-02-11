اصنعيه بنفسك: أملاح الاستحمام الجميلة مع الزيوت الأساسية

يمكن أن تكون أملاح الاستحمام في المتاجر باهظة الثمن ومليئة بالمواد الكيميائية الضارة. لكن عندما تصنع أملاح الاستحمام الخاصة بك بالزيوت الأساسية ، فأنت توفر وتتجنب المواد الضارة أيضاً
بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك الحصول على أي رائحة تفضلها.
تستغرق هذه الوصفة خمس دقائق ولا تتطلب سوى حفنة من المكونات التي قد تكون موجودة لديك بالفعل.
ستحتاج الى:
1 كوب ملح بحري أو ملح الهيمالايا الوردي
3 أكواب ملح غير معطر إبسوم
1-2 ملعقة كبيرة نشا الذرة (اختياري)
1-2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند أو زيت اللوز (اختياري)
10-20 قطرة من الزيت العطري- تأكد من وصفها بأنها آمنة للاستخدام الموضعي.
إذا كنت في عجلة من أمرك ، فيمكنك صنعها بملح إبسوم فقط والزيوت الأساسية. فقط أضف 4 أو 5 قطرات من الزيت العطري إلى كوب من ملح إبسوم.
إليك كيفية القيام بذلك:
ابدأ بخلط ملح إبسوم مع ملح الحبوب الخشنة. قد تحتاج إلى التحريك لمدة دقيقة أو دقيقتين حتى تمتزج جيدًا.
إضافة 1-2 ملاعق كبيرة من نشا الذرة. وقلب جيدا.
أضف ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت اللوز. حرك مرة أخرى!
إضافة 10-20 قطرات من الزيوت الأساسية.
يعبئ في جرار زجاجية.
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