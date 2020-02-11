اصنعيه بنفسك: أملاح الاستحمام الجميلة مع الزيوت الأساسية

يمكن أن تكون أملاح الاستحمام في المتاجر باهظة الثمن ومليئة بالمواد الكيميائية الضارة. لكن عندما تصنع أملاح الاستحمام الخاصة بك بالزيوت الأساسية ، فأنت توفر وتتجنب المواد الضارة أيضاً

بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك الحصول على أي رائحة تفضلها.

تستغرق هذه الوصفة خمس دقائق ولا تتطلب سوى حفنة من المكونات التي قد تكون موجودة لديك بالفعل.

ستحتاج الى:

1 كوب ملح بحري أو ملح الهيمالايا الوردي

3 أكواب ملح غير معطر إبسوم

1-2 ملعقة كبيرة نشا الذرة (اختياري)

1-2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند أو زيت اللوز (اختياري)

10-20 قطرة من الزيت العطري- تأكد من وصفها بأنها آمنة للاستخدام الموضعي.

إذا كنت في عجلة من أمرك ، فيمكنك صنعها بملح إبسوم فقط والزيوت الأساسية. فقط أضف 4 أو 5 قطرات من الزيت العطري إلى كوب من ملح إبسوم.

إليك كيفية القيام بذلك:

ابدأ بخلط ملح إبسوم مع ملح الحبوب الخشنة. قد تحتاج إلى التحريك لمدة دقيقة أو دقيقتين حتى تمتزج جيدًا.

إضافة 1-2 ملاعق كبيرة من نشا الذرة. وقلب جيدا.

أضف ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت اللوز. حرك مرة أخرى!

إضافة 10-20 قطرات من الزيوت الأساسية.

يعبئ في جرار زجاجية.