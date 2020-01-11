اصنعيه بنفسك: أملاح الاستحمام بالخزامى والفانيلا

طريقة سهلة لعمل املاح الاستحمام باللافندر والفانيلا في المنزل. يساعد الملح واللافندر والزيوت المستخدمة في الوصفة على تنظيف وترطيب البشرة والتخلص من الجلد الميت.
المواد:
وعاء زجاجي كبير الحجم
2 كوب إبسوم ملح
1 كوب دورة ملح البحر
2 ملعقة كبيرة من الفانيليا
½ كوب زيت (يمكنك استخدام جوز الهند والزيتون)
15 قطرة زيت اللافندر
ملون طعام باللونين الأحمر والأزرق للحصول على اللون الأرجواني (اختياري)
الطريقة:
في وعاء خلط كبير ، يُمزج ملح آبسوم وملح البحر جيدا.
أضف الزيت واخلطه جيدًا ، وتأكد من تغطية الملح بالكامل بالزيت.
يضاف زيت الفانيليا واللافندر ويخلط جيدا.
أضف بضع قطرات من ملون الطعام لإنشاء لون مثال للخزامى. اخلط جيدا.
يصب الملح في الوعاء الزجاجي بلطف.
© 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com)