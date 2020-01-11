اصنعيه بنفسك: أملاح الاستحمام بالخزامى والفانيلا

طريقة سهلة لعمل املاح الاستحمام باللافندر والفانيلا في المنزل. يساعد الملح واللافندر والزيوت المستخدمة في الوصفة على تنظيف وترطيب البشرة والتخلص من الجلد الميت.

المواد:

وعاء زجاجي كبير الحجم

2 كوب إبسوم ملح

1 كوب دورة ملح البحر

2 ملعقة كبيرة من الفانيليا

½ كوب زيت (يمكنك استخدام جوز الهند والزيتون)

15 قطرة زيت اللافندر

ملون طعام باللونين الأحمر والأزرق للحصول على اللون الأرجواني (اختياري)

الطريقة:

في وعاء خلط كبير ، يُمزج ملح آبسوم وملح البحر جيدا.

أضف الزيت واخلطه جيدًا ، وتأكد من تغطية الملح بالكامل بالزيت.

يضاف زيت الفانيليا واللافندر ويخلط جيدا.

أضف بضع قطرات من ملون الطعام لإنشاء لون مثال للخزامى. اخلط جيدا.

يصب الملح في الوعاء الزجاجي بلطف.