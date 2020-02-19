اصنعيه بنفسك: الشاي الأخضر لعلاج تساقط الشعر

هل تعانين من مشاكل تساقط الشعر ؟ الزيوت الطبيعية مفيدة جدا للشعر الطويل والكثيف كما أنها تعالج تساقط الشعر وتعمل على تقوية بصيلاته.
المكونات:
2 ملعقة صغيرة زيت إكليل الجبل.
2 ملعقة صغيرة زيت خروع.
2 ملعقة صغيرة زيت شجرة الشاي الأخضر.
2 ملعقة صغيرة زيت زيتون.
الطريقة:
حضري خلطة الزيوت الدافئة ودلكي فروة الرأس مع تغطية الشعر بمنشفة لمدة 30 دقيقة.
إغسلي الشعر بالشامبو المناسب ومشطي شعرك برفق، وستلاحظين الفرق.
هل تعانين من مشاكل تساقط الشعر ؟ الزيوت الطبيعية مفيدة جدا للشعر الطويل والكثيف كما أنها تعالج تساقط الشعر وتعمل على تقوية بصيلاته.