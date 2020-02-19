اصنعيه بنفسك: الشاي الأخضر لعلاج تساقط الشعر

هل تعانين من مشاكل تساقط الشعر ؟ الزيوت الطبيعية مفيدة جدا للشعر الطويل والكثيف كما أنها تعالج تساقط الشعر وتعمل على تقوية بصيلاته.

المكونات:

2 ملعقة صغيرة زيت إكليل الجبل.

2 ملعقة صغيرة زيت خروع.

2 ملعقة صغيرة زيت شجرة الشاي الأخضر.

2 ملعقة صغيرة زيت زيتون.

الطريقة:

حضري خلطة الزيوت الدافئة ودلكي فروة الرأس مع تغطية الشعر بمنشفة لمدة 30 دقيقة.

إغسلي الشعر بالشامبو المناسب ومشطي شعرك برفق، وستلاحظين الفرق.