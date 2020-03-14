اصنعيه بنفسك: بذور الحلبة لتنعيم الشعر

تعتبر بذور الحلبة الذهبية من أهم العلاجات الطبيعية لمشكلة الشعر الجاف المزعجة. تحتوي بذور الحلبة على نسبة عالية من فيتامين C، والعديد من البروتينات وعنصر الحديد الذي يعالج تلف الشعر وجفافه. بذور الحلبة أيضًا تساهم في منح الشعر النعومة واللمعان و تقضي أيضاً على تقصفه وتلفه.

المكونات:

ربع كوب من بذور الحلبة

كوب من الماء الدافئ

الطريقة:

إنقعي ربع كوب من بذور الحلبة في كوب من الماء الدافئ.

اتركيها طوال الليل، وفي الصباح قومي بوضع ماء بذور الحلبة على الشعر.

دلكي فروة الرأس جيدًا، بعد ذلك اتركيه لمدة ساعة قبل أن يتم شطف الشعر بالماء الفاتر والشامبو.