اصنعيه بنفسك: بطاقة جزرة عيد الفصح للأطفال

كل عام وأنتم بخير، العيد هو فرحة الأطفال فتعالوا نتعلم معا طريقة عمل بطاقات معايدة في البيت باستخدام القليل من المواد البسيطة...

املئي وقت فراغ اطفالك بحرف يدوية جميلة ورائعة واصنعي البطاقات للأهل والأصدقاء.

أنت بحاجة الى:

البطاقات الملونة، منظفات الأنابيب، عيون صناعية والأزرار و كرات ملونة، غراء قوي للغاية وغير سام.

بطاقة جزر عيد الفصح

افتح الجزرة لتكشف عن رسالة عيد الفصح الخاصة بك في الداخل. اكتب Happy Easter أو رسالة الى الجد والجدة على البطاقة .

كيفية صنع بطاقة عيد الفصح

1. أولاً ، اطبع شكل الجزرة أو ارسمه بقلم رصاص.

2. قص الشكل واستخدمه لتتبع البطاقات البرتقالية للجزرة. تأكد من طي قطعة البطاقات البرتقالية حتى يفتح هذا الجزء من البطاقة.

3. اصنع الجزء العلوي من الجزرة بالتتبع حول جزء القالب على ورق البطاقات الخضراء. باستخدام المقص ، أضف علامات التجزئة الصغيرة إلى الجزء الأخضر ثم افصل بعض القطع. ألصق القطعة الخضراء أعلى الجزرة بالغراء. تتبع رأس الأرنب على البطاقات البيضاء وألصقها على الجزء الخلفي من الجزرة.

4. اصنع الأذنين. باستخدام القوالب ، قم بقص قطعتين خارجيتين للأذن من البطاقات البيضاء. ثم قم بقص قطعتين داخليتين للأذن من البطاقات الملونة. تلصق قطعتين من الأذن معًا. تلصق آذان الأرنب معًا

5. ألصق الأذنين بالجزء الخلفي من رأس الأرنب. ثم أضف عينين صغيرتين إلى رأس الأرنب. قم بلف 3 قطع من منظف الأنابيب لعمل الشعيرات. قد تحتاج إلى تقليم منظفات الأنابيب لتلائم الحجم الذي تريده. الصق الشعيرات تحت العيون.

6. الصق بوم بوم فوق شعيرات منظف الأنابيب. ثم باستخدام شارب رفيع ، ارسم الفم.

7. قطع الكفوف على البطاقات البيضاء. الصق جانب بطاقة الجزرة. ثم باستخدام شارب رفيع ، أضف علامتين على الكفوف.

8. بطاقتك جاهزة الآن لإضافة رسالتك الشخصية! تمنى لعائلتك وأصدقائك عيد فصح سعيدًا.

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