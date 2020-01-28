اصنعيه بنفسك: بودرة أحمر الخدود بالمكونات الطبيعية

تعرّف على كيفية صنع وصفة بودرة أحمر الخدود سهلة الاستخدام حسب لون بشرتك.

انت بحاجة الى:

نشا الذرة

مسحوق Arrowroot

بالإضافة الى:

مسحوق جذر البنجر للاحمرار الوردي

مسحوق الكركديه للاحمرار الوردي

مسحوق الكاكاو للون البرونزي

القرفة لبني الحمرة

الكركم المطحون لتوهج ذهبي

الأدوات:

نصف لتر جرة

الطريقة:

ابدأ باستخدام ملعقتين كبيرتين من نشا الذرة العضوية أو مسحوق الاروروت ، اعتمادًا على مقدار أحمر الخدود الذي تريد صنعه.

اختر الظل الخاص بك من القائمة أعلاه (أحمر / وردي ، برونزي أو ذهبي) وأضف ملعقة صغيرة واحدة صغيرة على المكونات يمكنك إضافة المزيد للحصول على درجة الظل التي تريدينها.

ضعي المكونات في خلاط كهربائي واخلطيها حتى تصبح ناعمة جداً.

توضع في الجرة الصغير ويغلق باحكام. يستخدم مع فرشاة ناعمة كبيرة.