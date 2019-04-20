اصنعيه بنفسك: بيض زينة عيدالفصح الملون للاطفال

طريقة رائعة لتسلية الاطفال في العيد عن طريق تلوين عجينة الملح السهلة والسريعة.

المواد اللازمة لعمل بيض عيد الفصح:

وصفة عجين الملح (4 اكواب طحين، 1 كوب ملح ، 1.5 كوب ماء دافئ، مود بودج شفاف لاضافة اللمعان)

قطاعة كعك على شكل بيضة عيد الفصح

طلاء الأكريليك - استخدمنا ألوان طلاء النيون - الوردي والأرجواني والأخضر والبرتقالي والأزرق

رذاذ غلتر (Mod Podge)

غلتر ملون

خيوط لتعليق

الطريقة:

بمجرد الانتهاء من صنع عجين الملح ، اتبع هذه الخطوات لتحويلها إلى حلى بيض عيد الفصح.

أولاً ، اصنعي العجين.

بمجرد الانتهاء من العجين ، ترقق العجينة إلى حوالي 1/2 سم.

باستخدام قطاعة بيض عيد الفصح تصنع الاشكال ويحفر ثقب أعلى كل بيضة لتعلق منه لاحقا. وتوضع على ورق خبز غير لاصق على صينية الفرن.

تخبز وتخرج من الفرن وتوضع جانبا حتى تبرد تماما.

الآن قومي بالرسم عليه وتلوينها مع الأطفال

عندما يجف الطلاء تعلق بالخيوط.