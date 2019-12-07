اصنعيه بنفسك: تونر الشاي الأخضر

هل تعلمين أنك تستطيعين صنع أي منتج تنظيف للبشرة في منزل بمكونات طبيعية خالية من المواد الحافظة والكيميائية! تعالي معنا اليوم لنتعلم صنع تونر طبيعي من مكونات المنزل البسيطة

أنت بحاجة الى:

شاي أخضر

أرز

الطريقة:

أولاً ، نضع بعض الماء في قدر. نضعه على الموقد على حرارة عالية.

عندما يبدأ الماء في الغليان ، توضع 1 ملعقة صغيرة من أوراق الشاي الأخضر فيه وتترك على نار خفيفة لمدة 5 دقائق.

يرفع عن الحرارة ويحرك جيدا ثم يوضع جانبا.

لست بحاجة إلى إبقاء مزيج الشاي الأخضر والماء على النار لفترة طويلة. بعد 5 دقائق سترى أن الماء قد تحول إلى اللون الأخضر البني.

قم بتصفية ماء الشاي الأخضر في وعاء نظيف.

الى هذا الخليط ، سنضيف 1-2 ملعقة كبيرة من الأرز. لا داعي لطحن الأرز. أضفه مباشرة إلى ماء الشاي الأخضر. تأكد من نظافة الأرز تمامًا قبل إضافته إلى الماء.

غطي المزيج واتركه بين عشية وضحاها أو 4-6 ساعات.

سيكون الخليط جاهزًا للاستخدام في الصباح. عندما يتجانس الأرز مع ماء الشاي الأخضر.

يصفى ماء الشاي الأخضر في زجاجة نظيفة. يمكنك استخدام الرذاذ كتونر للبشرة.