اصنعيه بنفسك: جل علاج حب الشباب

هل تعانين من مشكلة حب الشباب والبثور؟ هذا الجل سوف يساعدك على علاج هذه المشكلة.

انت بحاجة الى:

4-5 ملاعق كبيرة من الألوة فيرا العضوية

5 قطرات زيت القرفة العطري

5 قطرات من زيت شجرة الشاي الاساسي

الطريقة:

في وعاء الخلط، أضف جل الصبار وتأكد من خلوه من أي كتل. أضف زيت القرفة العطري وزيت شجرة الشاي. امزج الجل جيدًا واحفظه في علبة محكمة الغلق.

للاستخدام، ضعيه على وجهك بعد التنظيف ودليكه. اتركيه طوال الليل.

ملاحظة: قم بعمل اختبار البقعة قبل الاستخدام. إذا كنت تعاني من حساسية لأي من المكونات توقف عن استخدام الجل. استخدم الجل بانتظام للحصول على نتائج .

تحذير:

إذا كنت حامل، يفضل استشر طبيبك دائمًا قبل استخدام اي زيوت أساسية في روتينك الصحي / العناية بالبشرة / العناية بالشعر.

لا تستخدم الزيوت الأساسية مباشرة على بشرتك ، تأكد من تخفيفها دائمًا بالزيوت الحاملة.

استخدم المكونات العضوية لتجنب انسداد المسام وغيرها من مشاكل الجلد.