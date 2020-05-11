اصنعيه بنفسك: خلطات منزلية لتحضير تونر للبشرة

هل أنت بحاجة الى تونر سريع يعيد توازن البشرة ويمنع ظهور البثور جربي هذه الوصفات السريعة والسهلة والمتوفرة في المنزل.

تونر للبشرة الجافة والحساسة

يخلط كوب من ماء الورد مع 3 قطرات من كل من زيت خشب الصندل، اللافندر مع قطرة واحدة من زيت البابونج. كما يمكن إضافة ملعقة من الجلسرين. وهذا التونر مفيد جدا للبشرة الحساسة والجافة، كما أنه يحتوي على خواص مضادة للتجاعيد.

تونر للبشرة الدهنية

تضاف 3 قطرات من كل من زيت الليمون، زيت شجرة الشاي، وقطرة من المسك إلى كوب من خلاصة البندق البري.

تونر للبشرة العادية أو الحساسة

يخلط 100 مل من شاي البابونج ثم تضاف قطرة من زيت البابونج، ويترك الخليط جانبا لمدة 36 ساعة. ثم يستعمل على البشرة بعد ذلك.

تونر لعلاج حروق الشمس

يسخّن 2/3 كوب من اللبن مع ملعقة كبيرة من كل من مسحوق اللافندر المجفف وأوراق الليمون المجففة. ثم يترك ليبرد، يصفّى جيدا بواسطة مصفاة صغيرة ويستخدم على البشرة.

تونر من خل التفاح

يستعمل محلول من 3 ملاعق من الماء مع ملعقة واحدة من خل التفاح، وهو تونر فعال وممتاز لجميع أنواع البشرة. كما يمكن تخفيف خل التفاح أكثر من ذلك لمن يعانون من البشرة الجافة. من الممكن أيضًا استبدال الماء بالشاي الأخضر، لزيادة فائدة التونر للبشرة. ويستعمل هذا التونر البسيط على البشرة لمرة أو مرتين يوميا.

تونر من الخيار والزبادي

تخلط ثمرة متوسطة من الخيار مع ½ كوب من الزبادي الطبيعي، يستخدم هذا الخليط كتونر للبشرة العادية.

تونر من ماء الورد والليمون

تخلط 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع ملعقة كبيرة من ماء الورد.