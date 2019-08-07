اصنعيه بنفسك: خلطة الحناء والصبار لعلاج الشعر التالف

تتميز الحناء بخواص طبيعية فريدة للعناية بالشعر وترطيب الجذور. فالحناء مرطب طبيعي فعّال يساعد على توازن معامل حموضة فروة الرأس. كما يساعد على تحفيز نمو الشعر وصحته. أما الصبار فهو الأفضل لكثافة الشعر، فهو مضاد طبيعي للالتهابات، مما يساعد على تقليل ظهور قشرة الرأس وترطيب الشعر أيضًا. بينما يعمل لبن الزبادي على ترطيب فروة الرأس والتخلص من الجفاف.

المكونات:

1 كوب من أوراق الحناء الطازجة أو مسحوق الحناء

1 ملعقة كبيرة من هلام الصبار الطازج

2 ملعقة كبيرة من الزبادي

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

الطريقة :

تنقع أوراق الحناء في الماء لمدة ساعتين كي يسهل خلطها، أو يمكن استخدام مسحوق الحناء بدلًا منها.

تخلط الحناء مع 2 ملعقة كبيرة من الزبادي، ثم تضاف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وتخلط المكونات جيدًا.

يستخلص هلام الصبار من أوراق الصبار برفق، ثم يضاف للخليط ويقلب جيدًا.

يستخدم الخليط على الشعر المبلل بعد تقسيمه لأجزاء ليسهل توزيع الخليط. ثم يوزع الخليط جيدًا بين أجزاء الشعر باستخدام اليدين.

تأكدي من ارتداء قفازات بلاستيكية قبل توزيع الخليط على الشعر لتجنب تصبغ اليدين، ويغطى الشعر بغطاء بلاستيكي لمدة ساعة كاملة ثم يشطف جيدًا لتجنب تلوين الحناء للشعر.