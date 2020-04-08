اصنعيه بنفسك: خلطة الخميرة للحد من ظهور البثور

تساعد الخميرة على تنظيف البشرة من كافة الشوائب التي توجد بها، حيث تساهم الماسكات التي تحتوي على الخميرة في التخلص نهائياً من خلايا الجلد الميتة وتنظيف الوجه والبشرة وترطيبها عن طريق تقشيرها. الخميرة من المكونات الطبيعية الرائعة التي تتمكن من استعادة نضارة بشرتكِ وتفتيحها كما تحتوي على العديد من الفيتامينات التي تعيد للبشرة مظهرها الحيوي وتساعد على التخلص من الشحوب وآثار الإجهاد.

خلطة الخميرة:

1 ملعقة كبيرة من الخميرة

2 ملعقة كبيرة من الحليب الدافئ

1 ملعقة كبيرة من العسل.

الطريقة:

ذوبي الخميرة في الحليب الدافئ واخلطيها مع 1 ملعقة كبيرة عسل وضعي الخليط على البشرة بعد غسلها جيداً بالماء الدافئ ثم البارد على الفور ثم ضعي كريم مرطب. لزيادة فاعلية الماسك يمكنكِ إضافة صفار البيض خاصة للبشرة الدهنية لأنها البشرة الأكثر عرضة لظهور التجاعيد وحب الشباب بالإضافة إلى زيت الذرة أو زيت الزيتون للبشرة الجافة والمجهدة.