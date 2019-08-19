اصنعيه بنفسك: خلطة تبيض الابط

كلنا نبحث عن أفضل الكريمات والمقشرات التي تساعد على تبيض منطقة الابط، ولكن العلاج ليس في الصيدلية انه في منزلك!

تعالوا نتعلم هذه الطريقة:

المكونات:

ملعقة كبيرة من بودرة الكركم

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض

ملعقتان كبيرتان من النشاء

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد

التحضير:

امزجي كل المكونات المذكورة أعلاه مع بعضها لتحصلي على خليط متجانس.

طبقي الخليط على منطقة تحت الابطين تحت شكل طبقة سميكة وذلك قدر الامكان.

اتركي خلطة الكركم لتتفاعل لمدة 30 دقيقة.

اعمدي إلى فرك موضع تحت الابط بشكل دائري قبل غسله بالماء البارد والصابون.

قد ترصدين ترسبات صفراء اللون بسبب الكركم لكنها ستزول بعد غسلها جيداً.

ستلاحظين فارقاً كبيراً من اول مرة، لكن للحصول على النتيجة الامثل، كرري خلطة تبييض الابط يومياً لمدة اسبوع.