اصنعيه بنفسك: خلطة زيت البابونج الطبيعية لتقوية الشعر

مع الانقلاب الربيعية وتغير درجات الحرارة يحتاج الشعر لعناية خاصة حتى يظهر أكثر جمالًا وجاذبية، فتعرض الشعر لأشعة الشمس في النهار يؤدي إلى إصابته بالضعف والتقصف. نقدم لك خلطة زيت البابونج الطبيعية لتقوية الشعر وتطويله لتتمكني من الحفاظ على صحة شعرك وجاذبيته.

المكونات:

ربع كوب من زيت البابونج

3 ملاعق من عصير الليمون

1 ملعقة عسل كبيرة

1 ملعقة زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة ماء ورد

الطريقة:

قومي بخلط المكونات في إناء مناسب حتى تحصلي على خليط متجانس.

قومي بوضع الخليط على شعرك ووزعيه على خصلات شعرك ودلكي به فروة الرأس.

انتظري لمدة 20 دقيق ثم قومي بغسل شعرك بالماء والشامبو المناسب لشعرك.

كرري تلك العملية مرة أسبوعيًا لتتميزي بشعر قوي وطويل في وقت قصير.