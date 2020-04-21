اصنعيه بنفسك: خلطة زيت جوز الهند والكركم لتوحيد لون البشرة

تعاني الكثير من السيدات من مشكلة عدم توحيد لون البشرة، مما يسبب لهن الاحراج احيانا ويدفعهن لاستخدام الكثير من مساحيق التجميل. تعالي نتعلم طريقة عمل وصفة سحرية من الهند لتوحيد لون البشرة والتخلص من السمرة غير المحببة.

المقادير:

عسل

كركم

دقيق

زيت جوزالهند

الطريقة:

يتم خلط مقدار 1 ملعقة صغيرة من العسل مع 1/4 ملعقة صغيرة من الكركم و2 ملعقة كبيرة من الدقيق و1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، وتخلط المقادير جيداً حتى يتم الحصول على عجينة ناعمة.

التطبيق:

توضع كمية من الخلطة على الجسم، وتترك لمدة 20 أو 25 دقيقة، بعدها تزال بواسطة الماء الدافئ، ويجب الانتظام على تطبيقها مرتين أو ثلاثة خلال الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.