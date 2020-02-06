اصنعيه بنفسك: خليط القرفة لعلاج حب الشباب

القرفة احد أنواع التوابل الصحية والمفيدة لجمال البشرة، يمكنكِ استخدامها كمكون جمالي متعدد الاستخدامات، قد تستخدم القرفة بشكل شائع في وصفات الريجيم بهدف حرق الدهون المتراكمة والتخلص من الوزن الزائد، لكن ما لا يعلمه الكثيرون أنها أيضاً من المكونات الجمالية الفعّالة للعناية بالبشرة والشعر. تتميز بخواصها المضادة للأكسدة والمضادة للفطريات، لذلك تستخدم لعلاج أغلب المشكلات الشائعة التي تواجه البشرة كحب الشباب والتهابات الجلد وإزالة البثور المزعجة. وتساعد كذلك على تقليل ظهور آثار الشيخوخة المبكرة من التجاعيد والخطوط الدقيقة للحفاظ على بشرة أكثر شباباً وأصغر سناً.

خليط القرفة لعلاج حب الشباب:

اخلطي ملعقة صغيرة من القرفة مع ملعقة صغيرة من العسل الأبيض. بخلط كل من القرفة مع العسل تتضاعف خواصهما المضادة للجراثيم ليعملا على مواجهة البكتيريا المسببة لحب الشباب وتنظيف مسام البشرة بعمق.

الطريقة:

يوزع خليط القرفة مع العسل على أماكن البثور، يترك لمدة 15 دقيقة قبل أن يشطف جيداً. يستخدم خليط القرفة مع العسل مرتين يومياً للحصول على بشرة نقية خالية من العيوب.