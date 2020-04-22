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اصنعيه بنفسك: خليط زيوت لعلاج ضعف شعر الحواجب

منشور 22 نيسان / أبريل 2020 - 03:15
اصنعيه بنفسك: خليط زيوت لعلاج ضعف شعر الحواجب

الزيوت الطبيعية، العطرية منها والنباتية، فعالة في علاج ضعف شعر منطقة الحواجب. فتقضي هذه الزيوت على إطلالة الحواجب الرفيعة وتساعد على نمو جذور الشعر بكل أمان. من أهم هذه الزيوت التي يتم خلطها بكميات متساوية هي زيت جوز الهند وزيت الزعتر وزيت الزيتون.

المكونات:
زيت جوز الهند

زيت الخزامي

زيت الزعتر

زيت إكليل الجبل

زيت الزيتون

الطريقة:
امزجي الزيوت مع بعضها جيدًا.

بواسطة قطنة نظيفة قومي بغمسها في خليط الزيوت وادهني بها الحاجبين.

اتركي الخليط على حاجبيكِ حتى نصف ساعة.

كرري هذه الخلطة مرتين أسبوعيًا لمدة أسبوعين وسوف تلاحظين الفرق.

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