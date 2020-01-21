اصنعيه بنفسك: رذاذ مثبت الماكياج بالصبار والخيار

تعلمي طريقة صنع رذاذ مثبت الماكياج بالصبار والخيار في المنزل بمكونات بسيطة..
المكونات:
90 مل ماء خيار مقطر
90 مل ماء مقطر
30 مل بندق الساحرة 86 ٪
30 مل جل الألوة فيرا 1: 1
10 مل جلسيرين خالي من زيت النخيل
5 مل LactoCoconut استخراج
5 مل لاكتوباسيلوس التخمير
الطريقة:
يخلط بين ماء الخيار ، الماء المقطر ، البندق ، وهلام الصبار في وعاء صغير وتخلط جيدا.
اضف الجلسرين ، وباقي المكونات.
اختبار الرقم الهيدروجيني واضبطه إذا لزم الأمر باستخدام حامض الستريك ، صودا الخبز ، أو الأحماض والمواد القلوية المفضلة لديك. يجب أن يتراوح الرقم الهيدروجيني النهائي لهذا الرذاذ بين 5.5 و 6.
يوضع في زجاجات نظيفة ، معقمة مع مع بخاخ لرش الرذاذ.
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