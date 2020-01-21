اصنعيه بنفسك: رذاذ مثبت الماكياج بالصبار والخيار

تعلمي طريقة صنع رذاذ مثبت الماكياج بالصبار والخيار في المنزل بمكونات بسيطة..

المكونات:

90 مل ماء خيار مقطر

90 مل ماء مقطر

30 مل بندق الساحرة 86 ٪

30 مل جل الألوة فيرا 1: 1

10 مل جلسيرين خالي من زيت النخيل

5 مل LactoCoconut استخراج

5 مل لاكتوباسيلوس التخمير

الطريقة:

يخلط بين ماء الخيار ، الماء المقطر ، البندق ، وهلام الصبار في وعاء صغير وتخلط جيدا.

اضف الجلسرين ، وباقي المكونات.

اختبار الرقم الهيدروجيني واضبطه إذا لزم الأمر باستخدام حامض الستريك ، صودا الخبز ، أو الأحماض والمواد القلوية المفضلة لديك. يجب أن يتراوح الرقم الهيدروجيني النهائي لهذا الرذاذ بين 5.5 و 6.

يوضع في زجاجات نظيفة ، معقمة مع مع بخاخ لرش الرذاذ.