اصنعيه بنفسك: زيت البشرة لتغذية الأظافر والبشرة الجافة

زيت البشرة لتغذية الأظافر والبشرة الجافة صحي ورائع للتخلص من الجلد الجاف حول الاظافر..

المواد:

2 ملعقة صغيرة زيت خروع

2 ملعقة صغيرة زيت كاميليا

¼ ملعقة صغيرة من زيت فيتامين هـ

زيت البشرة لنمو الأظافر

6 قطرات زيت إكليل الجبل العطري

6 قطرات من زيت اللافندر الأساسي

زيت بشرة الورد

12 قطر من زيت الورد العطري

الأدوات:

الزجاجة الدوارة ، زجاجة قطارة أو زجاجة طلاء أظافر فارغة

قمع مصغر

التعليمات:

تنظف علبة الزجاجة الدوارة جيدًا بالماء الدافئ والصابون وتترك حتى تجف.

باستخدام قمع صغير ، يسكب الزيت والفيتامين E بعناية في الزجاجة الدوارة.

ثم يضاف الزيت العطري بالكمية المطلوبة.

توضع الكمية في الزجاجة الدوارة وترج جيدًا. الأمر بهذه البساطة.

ملاحظات:

هذه الوصفة تنتج علبتان سعة 10مل من الزجاجة الدوارة من زيت البشرة. يمكنك أيضًا مضاعفة الوصفة إذا كنت تفضل جعل زيت البشرة الخاص بك على دفعات أكبر.