اصنعيه بنفسك: زيت البشرة لتغذية الأظافر والبشرة الجافة

زيت البشرة لتغذية الأظافر والبشرة الجافة صحي ورائع للتخلص من الجلد الجاف حول الاظافر..
المواد:
2 ملعقة صغيرة زيت خروع
2 ملعقة صغيرة زيت كاميليا
¼ ملعقة صغيرة من زيت فيتامين هـ
زيت البشرة لنمو الأظافر
6 قطرات زيت إكليل الجبل العطري
6 قطرات من زيت اللافندر الأساسي
زيت بشرة الورد
12 قطر من زيت الورد العطري
الأدوات:
الزجاجة الدوارة ، زجاجة قطارة أو زجاجة طلاء أظافر فارغة
قمع مصغر
التعليمات:
تنظف علبة الزجاجة الدوارة جيدًا بالماء الدافئ والصابون وتترك حتى تجف.
باستخدام قمع صغير ، يسكب الزيت والفيتامين E بعناية في الزجاجة الدوارة.
ثم يضاف الزيت العطري بالكمية المطلوبة.
توضع الكمية في الزجاجة الدوارة وترج جيدًا. الأمر بهذه البساطة.
ملاحظات:
هذه الوصفة تنتج علبتان سعة 10مل من الزجاجة الدوارة من زيت البشرة. يمكنك أيضًا مضاعفة الوصفة إذا كنت تفضل جعل زيت البشرة الخاص بك على دفعات أكبر.
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