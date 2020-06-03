  1. الرئيسية
  2. صحتكِ وجمالكِ
  3. اصنعيه بنفسك: زيت البشرة لتغذية الأظافر والبشرة الجافة

اصنعيه بنفسك: زيت البشرة لتغذية الأظافر والبشرة الجافة

منشور 03 حزيران / يونيو 2020 - 03:15
اصنعيه بنفسك: زيت البشرة لتغذية الأظافر والبشرة الجافة

زيت البشرة لتغذية الأظافر والبشرة الجافة صحي ورائع للتخلص من الجلد الجاف حول الاظافر..

المواد:

2  ملعقة صغيرة زيت خروع

2 ملعقة صغيرة زيت كاميليا

¼  ملعقة صغيرة من زيت فيتامين هـ

زيت البشرة لنمو الأظافر

6  قطرات زيت إكليل الجبل العطري

6  قطرات من زيت اللافندر الأساسي

زيت بشرة الورد

12 قطر من زيت الورد العطري

الأدوات:

الزجاجة الدوارة ، زجاجة قطارة  أو زجاجة طلاء أظافر فارغة

قمع مصغر

التعليمات:

تنظف علبة الزجاجة الدوارة جيدًا بالماء الدافئ والصابون وتترك حتى تجف.

باستخدام قمع صغير ، يسكب الزيت والفيتامين E بعناية في الزجاجة الدوارة.

ثم يضاف الزيت العطري بالكمية المطلوبة.

توضع الكمية في الزجاجة الدوارة وترج جيدًا. الأمر بهذه البساطة.

ملاحظات:

هذه الوصفة تنتج علبتان سعة 10مل من الزجاجة الدوارة من زيت البشرة. يمكنك أيضًا مضاعفة الوصفة إذا كنت تفضل جعل زيت البشرة الخاص بك على دفعات أكبر.


© 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...