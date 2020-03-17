اصنعيه بنفسك: زيت الحبة السوداء لإعادة انبات الشعر

يستخدم زيت الحبة السوداء للحفاظ على صحة الجلد، ترطيب الشعر وعلاج جفافه بالاضافة الى اعادة انبات الشعر وزيادة كثافته بشكل ملحوظ. وذلك نظراً لاحتوائها على الأحماض الدهنية الأساسية، والتي تعمل على تعزيز صحة الجلد والشعر وتجعل الشعر أكثر صحة، نعومة، كثافة ولمعان.

وصفة زيت حبة البركة لعلاج لتساقط الشعر:

حبة البركة

جرجير

زيت زيتون

الطريقة:

تطحن كمية من حبة البركة وتعجن بالقليل من عصير الجرجير المعروف بقدرته على انبات الشعر ومنع تساقطه مع ربع كوب من زيت الزيتون وملعقة من الخل.

تدلك فروة الرأس بهذا المزيج جيداً، ثم يشطف الشعر بالماء الدافئ وتكرر العملية مرتين أسبوعياً.