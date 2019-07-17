اصنعيه بنفسك: زيت الزيتون والنعناع لبشرة متوهجة

باستخدام مكونات بسيطة وطبيعية مثل زيت الزيتون والنعناع يمكنك الحصول على بشرة متوهجة وصافية..

المكونات:

¼ كوب زيت زيتون

1 كوب سكر بني

15 قطرات النعناع من الضروري

وقت الإعداد:

5 دقائق

وقت العلاج

15 دقيقة

الطريقة:

تخلط المكونات حتى تحصل على معجون خشن. لا تسخن الزيت لأن هذا قد يتسبب في ذوبان السكر.

تطهر بشرتك ويطبق على البشرة.

باستخدام أصابعك قومي بتدليك الخليط برفق ، بحركات دائرية ، على بشرتك.

اتركيه 5-10 دقائق للتدليك بلطف ثم يقشر بلطف عن الجسم.

اغسل الخليط باستخدام مقشر للجسم مرطب وماء فاتر.

كم مرة؟

2-3 مرات في الأسبوع.

كيف تعمل

هذا هو مقشر الاستحمام المثالي. غني بالرائحة المنعشة من زيت النعناع العطري ، مقشر الاستحمام هذا منعش وسيمنحك الحيوية.