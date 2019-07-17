اصنعيه بنفسك: زيت الزيتون والنعناع لبشرة متوهجة

باستخدام مكونات بسيطة وطبيعية مثل زيت الزيتون والنعناع يمكنك الحصول على بشرة متوهجة وصافية..
المكونات:
¼ كوب زيت زيتون
1 كوب سكر بني
15 قطرات النعناع من الضروري
وقت الإعداد:
5 دقائق
وقت العلاج
15 دقيقة
الطريقة:
تخلط المكونات حتى تحصل على معجون خشن. لا تسخن الزيت لأن هذا قد يتسبب في ذوبان السكر.
تطهر بشرتك ويطبق على البشرة.
باستخدام أصابعك قومي بتدليك الخليط برفق ، بحركات دائرية ، على بشرتك.
اتركيه 5-10 دقائق للتدليك بلطف ثم يقشر بلطف عن الجسم.
اغسل الخليط باستخدام مقشر للجسم مرطب وماء فاتر.
كم مرة؟
2-3 مرات في الأسبوع.
كيف تعمل
هذا هو مقشر الاستحمام المثالي. غني بالرائحة المنعشة من زيت النعناع العطري ، مقشر الاستحمام هذا منعش وسيمنحك الحيوية.
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