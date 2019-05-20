اصنعيه بنفسك: زيت الصبار للعناية بالشعر

هل تعانين من مشكلة تساقط الشعر وفقدان كثافته وانخفاض معدل نموه الصحي؟ لما لا تجربين زيت الصبار، يعد هذا الزيت من أفضل أنواع الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر، فهو غني بالأحماض الدهنية والتي تساعد على تقليل ومكافحة تساقط الشعر بشكل نهائي. كما يحتوي كذلك على أهم العناصر المغذية من الفيتامينات والمعادن الأساسية لتغذية البصيلات وتقوية جذور الشعر.

أنت بحاجة الى:

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من زيت الصبار

1 ملعقة كبيرة من عصير البصل الطازج

1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

الطريقة:

اخلطي ملعقة كبيرة من كل من زيت الصبار، زيت جوز الهند وعصير البصل الطازج.

سخني الخليط قليلاً ليستخدم دافئاً لتدليك فروة الرأس لبضع دقائق ثم يغطى الرأس باستخدام غطاء بلاستيكي.

يترك الخليط على الشعر لمدة ساعة كاملة قبل أن يشطف جيداً بالماء الفاتر.

يكرر استخدام تلك الوصفة مرتين أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.