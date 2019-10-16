اصنعيه بنفسك: زيت شجرة الشاي لعلاج حب الشباب

هل تعانين من مشكلة حب الشباب والبثور؟ هناك علاج فعال لمكافحتها. زيت شجرة الشاي مضاد للبكتيريا مما يجعله أفضل من المستحضرات التي تحتوي على مواد كيميائية كما انه مفيد في الوقاية من البثور أيضا.

المكونات:

قطرات من زيت شجرة الشاي الطبيعي. يمكن تخفيفه بالماء بنسبة 15 % .

طريقة التحضير: 3 دقائق

ضعي زيت شجرة الشاي المخفف على البثور مباشرة بقطعة قطن أو باستخدام قطن الأذن .

اتركيها لبضعة ساعات، أو يمكنك تركها على البثور خلال ساعات الليل.

ستشعرين بأن البثور والالتهابات قلت كثيرا. أشطفي الوجه بماء دافيء واتركيه يجف.