اصنعيه بنفسك: زينة الكريسماس

هل تبحثين عن طرق رائعة وفنية وبسيطة لتزيين مائدة الكريسماس؟ تابعينا هنا لتتعرفي على أفضل الطرق لصنع زينة مميزة للكريسماس هذا العيد.

انت بحاجة الى:

علب معدنية فارغة

اشرطة ملونة

ورق ملون أو قماش الخيش

اغصان الأرز أو الصنوبر من زينة قديمة

مقص

لاصق قوي

الطريقة:

تنظف العلب المعدنية جيدا

تلف الأوراق أو الاقمشة حسب الشكل المطلوب وتقص وتلصق على العلب

تترك لتجف

تقص الاغصان وتشذب وتوضع في العلب وتثبت جيدا

تزين العلب بالاشرطة الملونة وتترك لتجف قبل وضعها للزينة