اصنعيه بنفسك: شامبو الروزماري واللافندر لشعر صحي

يساعد اللافندر على مكافحة البكتيريا والجراثيم، فهو مضاد للالتهابات ومطهر طبيعي. أما الروزماري، فهو غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، مما يجعله من أفضل العلاجات العشبية لتحفيز نمو الشعر وزيادة كثافته. إلى جانب ذلك، يساعد الروزماري على الوقاية من الشيب المبكر.

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من الروز ماري.

1 ملعقة كبيرة من اللافندر.

1 كوب من الماء المغلي.

1/8 كوب من صابون القشتالة السائل

5 قطرات من زيت فيتامين E أو زيت الجوجوبا

الطريقة:

يضاف الماء المغلي إلى الأعشاب المجففة ثم يغطى الوعاء ويترك جانباً لمدة ساعة كاملة.

بعد ذلك، يصفى الماء جيداً ويضاف لزجاجة شامبو نظيفة ومعقمة مع إضافة صابون القشتالة وقطرات من الزيوت العطرية.

للاستخدام، توضع كمية مناسبة من الشامبو على اليدين، ثم تستخدم لتدليك فروة الرأس جيداً ثم تغسل بالماء.

لا ينصح باستخدام صابون القشتالة على الشعر المصبوغ، فقد يتسبب في تلاشي اللون سريعاً.

لا يمكن استخدام صابون القشتالة بشكل مباشر على الشعر، فهو مركز جداً مما قد يتسبب في التهابات فروة الرأس. لذلك، يراعى استخدام كميات قليلة مع تخفيفها.