اصنعيه بنفسك: شامبو حليب جوز الهند الطبيعي

تتمتع قطع الشامبو هذه بشعبية كبيرة لأنها سهلة الاستخدام وطبيعية فهي تحتوي على حليب جوز الهند الذي يمكن أن يجعل شعرك ناعمًا للغاية وخالٍ من التجاعيد كما يعزز نمو الشعر.

قطع شامبو جوزالهند الطبيعي

الفوائد:

حليب جوز الهند - له خصائص مغذية ومرطبة للشعر وفروة الرأس. يعزز نمو الشعر ويساعد على محاربة القشرة.

أنت بحاجة الى:

نصف كوب حليب جوز الهند العضوي كامل الدسم

¼ كوب صابون قشتالة سائل

قليل من قطرات الزيت العطري

الطريقة:

في وعاء ، أضف حليب جوز الهند وصابون قشتالة سائل. حرك المزيج بلطف واسكبه في صواني مكعبات الثلج أو أي قوالب قد تكون لديك.

قم بتجميده ليصبح صلبا وخزنه في الثلاجة.

استخدم هذه القطع لغسل شعرك كالمعتاد! يفرك بين راحتي اليد وكذلك على فروة الرأس ويدلك. يشطف بالماء.