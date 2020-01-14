اصنعيه بنفسك: شامبو طبيعي مقوي للشعر

يستخدم طحين الحمص في الهند لصناعة منتجات العناية بالبشرة والشعر الطبيعية. ويعتبر طحين الحمص شامبو طبيعي ممتاز يجعل بشرتك ناعمة ونظيفة. وهو غني بالبروتين ، و ينظف فروة رأسك ويجعل شعرك لامعًا وقويًا.

فيما يلي كيف يمكنك استخدام هذا الطحين كشامبو طبيعي لغسل الشعر:

شامبو جاف مقوي للشعر:

الفوائد:

طحين الحمص - يرش على فروة الرأس ليمتص الزهم الزائد ويغذي الشعر القوي.

يساعد مسحوق الصبار (الالوه فيرا) على محاربة قشرة الرأس ، كما ينظف بصيلات الشعر وينظف فروة الرأس لتعزيز نمو الشعر.

أنت بحاجة الى:

¼ كوب دقيق حمص

¼ كوب من مسحوق الصبار

زيت أساسي (اختياري)

الطريقة:

يُمزج الدقيق مع مسحوق الصبار في وعاء جيداً. الآن ، بما أن الشامبو لن يحتوي على أي رائحة ، يمكنك إضافة بضع قطرات من الزيوت الأساسية. يعتبر زيت اللافندر أو زيت شجرة الشاي العطرية الخيار الأفضل هنا وله أيضًا فوائد مضادة للقشرة.

يخزن المسحوق في جرة محكم الهواء بعيدا عن الرطوبة. للاستخدام ، امزج كمية صغيرة من المسحوق مع عصير الألوة فيرا أو الجل والتدليك على فروة الرأس والشعر. يشطف كالمعتاد. إذا كان شعرك جافًا جدًا بعد الغسيل ، فاستخدم كمية صغيرة من زيت جوز الهند.

نصائح سريعة:

يعمل هذا الشامبو على تحقيق المعجزات لجميع أنواع الشعر ، ولكن إذا كان شعرك جافًا جدًا ، فاستخدم ملطفا أو أضف العسل أو الزيت إلى الشامبو لترطيب شعرك بشكل طبيعي. حاول استخدام علاج بالزيت الساخن قبل استخدام الشامبو لتجعل شعرك أطول ، أقوى وأكثر صحة.