اصنعيه بنفسك: صابون الكركم وحليب اللوز لتبييض الوجه

الصابونة هي البديل الأول لأنواع المنظفات التجارية وغسول الوجه اليومي. لذلك، فإن استخدام صابون طبيعي معد بمكونات آمنة خالية من الكيماويات هو أمر ضروري للحفاظ على نضارة وحيوية البشرة. ويتميز الكركم بالعديد من الفوائد والمنافع الجمالية، فهو فعّال لعلاج حب الشباب ومكافحة شيخوخة البشرة. كما يعمل كذلك على تبييض الأماكن الداكنة وإزالة البقع. قد يستخدم الكركم كمكون أساسي لتحضير العديد من الماسكات الجمالية للعناية بالبشرة، لكن هل جربتِ من قبل تحضير صابونة الكركم.

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من الكركم المبشور

½ كوب من زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من حليب اللوز

½ كوب من صابون القشتالة السائل

بضع قطرات من أي زيت عطري تفضلينه

الطريقة:

ينقع الكركم المبشور في زيت الزيتون لمدة ليلة كاملة ثم يصفى جيداً في الصباح التالي.

في وعاء معدني، يخلط منقوع الكركم في زيت اللوز مع حليب اللوز وصابون القشتالة السائل ويوضع على حرارة متوسطة حتى تمام الامتزاج.

يزال الخليط من على النار ويترك حتى يهدأ ثم يضاف بضع قطرات من أي زيت عطري تفضلينه كزيت اللافندر أو زيت النعناع العطري.

يصب الخليط السائل في قوالب للتشكيل ويترك حتى يتصلب تماماً.