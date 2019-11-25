اصنعيه بنفسك: صبغة الحواجب بالقهوة

هل نسيت شراء بودرة الحواجب الخاصة بك؟ لا تقلقي أينما كنتِ الآن بأماكنك صنع صبغة مؤقتة للحواجب بلون بني داكن وغني.

أنت بحاجة الى:

3 علب من عبوات القهوة الفورية (أو حوالي نصف كوب قهوة سريعة التحضير)

1/8 إلى نصف كوب ماء

كرات من القطن

فرشاة ماكياج

الطريقة:

1.توضع القهوة الفورية في فنجان وتضاف فقط كمية كافية من الماء الساخن لتغطيتها.

2. تحرك القهوة في الماء حتى يذوب بالكامل. يجب أن يكون المزيج كثيفًا مثل العسل. يمكنك إضافة المزيد من الماء أو القهوة حتى تصل إلى الاتساق الصحيح.

3. تغمس كرة من القطن في الخليط وتوضع بلطف على شعر الحاجب.

4. باستخدام فرشاة نظيفة ترسم الحواجب لإزالة أي كتل أو قهوة زائدة.

لا تغسل حاجبيكِ لمدة 12 ساعة على الأقل بعد وضع صبغة القهوة. لانها مثل أي صبغة طبيعية تتأثر بالرطوبة.