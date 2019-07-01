اصنعيه بنفسك: صبغة الكركدية الطبيعية 

قد تمنحك الصبغات التجارية لونا قويا وجريئا بسرعة، ولكنها لا تخلو من الآثار الجانبية الضارة بالشعر وفروة الرأس. بينما يمكن للصبغات الطبيعية أن تمنحك لونا جذابا بالاضافة الى العديد من الفوائد.

ومن أهم هذه الفوائد الفيتامينات والمعادن اللازمة لتقوية الجذور وإصلاح تلف الشعر.

صبغة الشعر الطبيعية بالكركدية

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من الكاكاو

2 ملعقة كبيرة من مسحوق الحناء

2 ملعقة كبيرة من الجيلاتين

كوب من شاي الكركديه الدافئ

التحضير:

1- حضري شاي الكركديه الدافئ بغلي 2 كوب من الماء، بعد ذلك يزال الماء من على الحرارة وتضاف حفنة من أزهار الكركديه للماء، يُغطى ويُترك جانباً لمدة 10 دقائق ثم يصفى جيداً ويستخدم الماء الناتج لتحضير صبغة الشعر.

2- تضاف 2 ملعقة كبيرة من الجيلاتين إلى كوب من شاي الكركديه الدافئ، يترك لمدة 5 دقائق.

3- بعد ذلك، يضاف مسحوق الحناء والكاكاو مع التقليب الجيد للحصول على خليط متجانس.

4- يوزع الخليط الناتج على خصلات الشعر بالكامل أو على بعض الخصلات فقط للحصول على هايلايت ملون للشعر، ثم يغطى الشعر بغطاء بلاستيكي ويترك لمدة ساعتين قبل أن يشطف بالماء البارد.

5- للحصول على لون أكثر كثافة، يمكنكِ تكرار استخدام تلك الوصفة مرتين أو ثلاث مرات لتركيز لون الصبغة. وللتحكم في درجة اللون، يمكنكِ تغيير نسبة الكركديه والكاكاو للحصول على لون أغمق أو أفتح.

