اصنعيه بنفسك: صينية بخور وطيب رمضان

مع دخول شهر رمضان الكريم، لا بد وأن تستقبل العائلة كلها هذا الشهر المبارك بأبهى حلة، ومن أجمل الامور التي يستحب استقبال دخول شهر الصيام بها، الروائح العطرة التي تصاحب هذا الشهر الكريم. لذلك سنساعدكم اليوم على تجميع وتحضير صينية استقبال برائحة البخور والطيب.

أنت بحاجة الى:

مبخرة

بخور متنوع حسب الرغبة

ورود

صينية مذهبة

أوعية ذهبية

الطريقة:

على صينية مخصصة للبخور، توضع الأوعية الذهبية وتوضع بها كمية من البخور والفحم حسب المتوفر.

توضع مبخرة صغيرة على الصينية.

وبقربها توضع مزهرية صغيرة بها ورود طبيعية.

يشعل الفحم في مكان آمن قرب فترة المغرب، وتوضع قطع من البخور عليها حتى يتصاعد دخان الطيب الرائع.

توضع الصينية في مكان به تهوية جيدة حتى يتسنى لعطرها ان يتنقل في ارجاء البيت.

استقبلي رمضان وزوارك بالروائح الطيبة والعطرة يمكنك وضع مصحف أيضا لمن يحب أن يقرأ القرآن بعد الصلاة وكل عام وانتم بالف خير.