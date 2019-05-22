اصنعيه بنفسك: طين الصلصال الملون للأطفال

لا شك أن كل الاطفال يحبون اللعب بطين الصلصال أو معجون اللعب كما يطلق عليه، ولكن بعض الاصناف يمكن أن يكون بها مواد كيميائية وصبغات وقد تضر بصحة الاطفال، لذلك اذا كنت ترغبين في تقديم معجون آمن لاطفالك فيمكنك تحضيره بنفسكِ باستخدام بعض المواد الطبيعية وبطريقة سهلة وبسيطة.

أنت بحاجة الى:

1 كوب دقيق الأبيض

1 كوب من الماء

1/2 كوب من الملح

1 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي

1 ملعقة كبيرة من الخل

1 ملعقة كبيرة من الليمون

ألوان طعام

الطريقة:

قي إناء كبير على نار هادئة يوضع الدقيق والماء والزيت والملح والخل.

يترك لمدة ربع ساعة فقط مع التقليب المستمر حتى تحصلي على عجينة متماسكة ومتجانسة مع بعضها.

ترفع العجينة من على النار وتترك لتهدأ قليلا ثم بعد ذلك قومي بتقسيم العجينة إلى قطع متساوية وفي كل قطعة قومي بإضافة لون معين.

يمزج اللون بالعجينة جيدًا حتى يتجانس وتقدم مباشرة إلى الاطفال.