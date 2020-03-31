اصنعيه بنفسك: عجينة البطاطا والعدس لإزالة شعر الوجه

هل تبحثين عن وصفة طبيعية لإزالة شعر الوجه؟ هذه الوصفة سهلة الصنع وفعالة في تخفيف الشعر.

المكونات:

1 كوب عدس أصفر

1 ثمرة بطاطا

1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون

1 ملعقة كبيرة من العسل

الطريقة:

انقعي العدس في الماء ليلة كاملة. في الصباح، ضعي العدس المنقوع في الخلاط حتى يتحول إلى عجينة سميكة. قشري البطاطا وضعيها في الخلاط لطحنها. ضعي البطاطا في قماش شاش، واعصريها جيدًا.

امزجي عصير البطاطس مع عجينة العدس، وأضيفي إليهما العسل وعصير الليمون، وقلبي المزيج جيدًا. استخدمي المزيج السابق على المناطق الأكثر نموًّا للشعر واتركيه لمدة 20-30 دقيقة، وبمجرد أن تجف العجينة انزعيها ستسقط ويسقط معها شعرك غير المرغوب فيه. يمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعيًّا، ولا تقلقي فهي مناسبة لجميع أنواع البشرة، وفي حالة البشرة الجافة استخدمي كريمًا مرطبًا بعد الانتهاء.