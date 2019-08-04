اصنعيه بنفسك: علاج سهل للتخلص من الصداع المزعج!

سواء كان صداعك صداع توتر أو صداع جيوب أنفية ، يمكن أن يكون الصداع منهكا تمامًا وأي شخص يمر بهذا الألم يعرف مدى صعوبة ذلك. ومما يجعل المعركة أسوأ هو أنه لا يوجد علاج سريع للتخلص من الصداع. كما ان الإفراط في تناول الأدوية ومسكنات الألم له العديد من الآثار الجانبية.

في مثل هذه الحالة ، يمكن أن تكون العلاجات المنزلية مفيدة للغاية في علاج الصداع في لمح البصر. تعالوا نخبرك بكيفية صنع بلسم الصداع المصنوع من مكونات منزلية.

ماذا تحتاج:

زيت جوز الهند

بضع قطرات من الزيت العطري مثل النعناع أو زيت الخزامى.

كيف تصنع البلسم:

لصنع هذا البلسم، قم بتسخين زيت جوز الهند في غلاية مزدوجة. عندما يذوب تمامًا ، أضف بضع قطرات من الزيت العطري المفضل لديك.

بمجرد أن يبرد، يصب الخليط المحضر في وعاء صغير أو جرة.

يسمح له بأن يتماسك قليلا. للاستخدام ، ببساطة ربت أصابعك في البلسم وطبقه على الجبهة. سوف يمتصه الجلد وسيوفر العناية بسرعة.

كيف يعمل:

يتم استخدام الزيوت الأساسية لفترة طويلة للتخلص من الآلام والأوجاع والصداع وتطهير النظام من الداخل. تعمل الزيوت على تهدئة الأعصاب المسدودة، وتخفيض الضغط وعلاج الصداع. كما أنها تحمل آثارًا جانبية أقل جدًا بحيث يمكن لأي شخص استخدامها. لديها تقريبا نفس التأثير مثل أي دواء مسكن للألم أو المواد الهلامية. كما أنها تحمل فوائد صحية كبيرة، مما يؤدي إلى تحسين مناعتك بشكل عام.

زيت النعناع هو أحد الزيوت الأكثر استخدامًا لتخفيف الصداع بشكل سريع. إنه بمثابة خيار طبيعي رائع لأنه مهدئ للغاية ويحتوي على مكونات قوية من المنثول ، الذي يخفف الألم ويجعل العضلات المتوترة تسترخي.

كما أنه يعمل كمخدر رائع، لذا يمكنك إخفاء مشكلة الصداع بسهولة. أثبتت الدراسات أيضًا أن استخدام الزيوت الأساسية مثل النعناع له نفس الخصائص المضادة للالتهابات وتخفيف الآلام مثل الأدوية الأخرى.

يمكنك أيضًا اختيار الزيوت الأساسية الأخرى مثل زيت إكليل الجبل وزيت اللافندر. يحتوي اللافندر على خواص كيميائية تحل أيضًا مشكلة الأرق ، والإجهاد ، والاكتئاب ، وكلها أسباب جذرية قد تسبب الصداع.