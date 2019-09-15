اصنعيه بنفسك: علاج طبيعي للتخلص من حكة فروة الرأس

الجفاف و الحكة هي ضمن الأعراض الشائعة التي تواجها فروة الرأس. تتعرض فرة الرأس للجفاف نتيجة التغيرات الجوية، مما يسبب الرغبة في الحكة. إذا كنتِ ترغبين في التخلص من تلك الحكة و الحفاظ على فروة رأس صحية بعيداً عن قشرة الرأس و الجفاف. إليكِ تلك الوصفة من أوراق الكاري مع الزبادي و الجليسرين.

المكونات:

10 أوراق من الكاري

2 ملعقة كبيرة من دقيق الحمص

2 ملعقة كبيرة من الزبادي

1 ملعقة كبيرة من الجليسرين

الطريقة:

اغسلي أوراق الكاري جيداً تحت الماء الجاري.

ضيفي أوراق الكاري لمحضرة الطعام و اخلطيها للحصول على خليط متجانس.

ضيفي 2 ملعقة كبيرة من دقيق الحمص الناعم لخليط أوراق الكاري، ثم 2 ملعقة كبيرة من الزبادي للخليط السابق.

ضيفي ملعقة كبيرة من الجليسرين واخلطي جميع المكونات معاً.

وزعي الخليط على فروة الرأس مع التركيز على الجذور واتركيها لمدة نصف ساعة.

بعد مرور الوقت اللازم، غسلي شعرك جيداً بالماء الفاتر.

مع محتواها الغني بمضادات الأكسدة البروتين، تساعد أوراق الكاري على الوقاية من الشيب المبكر مع تقوية جذور الشعر و حمايتها من التلف.