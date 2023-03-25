البوابة - فوانيس رمضان هي أحد العناصر المفضلة في رمضان ويمكنك دمجها في أي ديكور. هذه الفوانيس تميزها القباب الذهبية، والتدرجات الملونة، وأحجار الكريستال الملونة.

زينة رمضان هي إحدى الطرق التي نشعل بها روح رمضان ونرحب بالشهر الكريم في بيوتنا وفي قلوبنا. انه شهر الرحمة والخلاص والأمل وفرصة رائعة لنشارك مع أطفالنا هذه الروح عن طريق عمل الحرف اليدوية الخاصة برمضان.

قد تبدو هذه الفوانيس معقدة ، لكن ليس من الصعب صنعها! أنت بحاجة إلى هذه الأشياء:

اصنعيه بنفسك: فوانيس رمضان الفاخرة

مواد تحضير فوانيس رمضان:

ورق ذهبي متلألئ

وسادة ورقية بأوراق منقوشة

ملصقات أحجار كريستال

مقص

مسطرة

قلم

صمغ

خيطان

طريقة التحضير:

لعمل فوانيس رمضان هذه ، استخدم المسطرة وقلم الرصاص لرسم الأشكال بالقياسات أدناه (بالبوصة). قم بقص الأشكال بالمقص وقم بتجميع الفوانيس عن طريق لصق القطع معًا. كلمسة أخيرة ، قم بتزيين الفوانيس بأحجار الكريستال التي تتلألأ في ضوء الشمس وتتألق في ضوء القمر . قومي الآن بعمل ثقب في اعلى الفانوس لتثبيته بالخيطان. يمكنك إضافة بعض الرسومات الرمضانية الأخرى مثل الهلال والنجوم، والتي يمكن أن تساعدك على إضافة لمسة رمضانية للزينة. يمكنك تعليق الزينة على المدخل أو الباب أو اي جدار في البيت مخصص لزينة رمضان.

طريقة عمل النجوم والهلال:

لعمل النجوم والهلال، سنقوم برسم الأشكال المناسبة على الأوراق الذهبية أو الفضية حسب الرغبة. تقص هذه الأشكال بحذر، يمكنك لصق كل زوجين معاً لزيادة سماكة الأشكال. تثقب من الأعلى حتى يتم تثبيتها بالخيطان مع الأشكال الأخرى.

طريقة عمل البطاقات البيضاء لرمضان كريم

لعمل البطاقات البيضاء (رمضان كريم)، نختار الشكل المناسب حسب الصورة الموجودة. يتم رسم البطاقات البيضاء على الورق المقوى ثم تقص بحذر. تكتب حروف رمضان كريم على البطاقات البيضاء بخط جميل وواضح. تثقب البطاقات من الأعلى ويدخل الخيط من خلالها لتشكل حبلاً طويلاً جاهزاً للتعليق.

ملاحظة:

يمكنك شراء هذه المواد من المكتبات ومحلات الحرف اليدوية، ننصحكم باختيار عدة مقصات آمنة للأطفال، والاستمتاع معهم في صنع هذه الزينة الرمضانية.

يمكنك استخدام الفوانيس الملونة الفاخرة كبطاقات لكتابة أسماء الضيوف على مائدة الإفطار.

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