اصنعيه بنفسك: قشور الرمان لحب الشباب

إلى جانب العلاجات المنزلية لحب الشباب، ينبغي أيضًا اتباع نظام غذائي متوازن لتقليل التهابات البشرة. فينصح بتناول الأطعمة التي تساعد على تسهيل عملية الهضم، مع تجنب الأطعمة السريعة، الدهنية والحارة. كما ينصح أيضًا بتناول كميات كبيرة من الخضروات والفواكه الطازجة.

ومن الطرق الفعّالة لتقليل ظهور حب الشباب، هو تناول الماء الدافئ مع عصير الليمون صباحًا أو الشاي الأخضر لتنقية الجسم من السموم. فيساعد ذلك على تقليل ظهور الالتهابات داخل الجسم. كذلك يعد الرمان من العلاجات الفعّالة للتخلص من حب الشباب.

الطريقة:

تجفف قشور الرمان ثم تطحن جيدا في الخلاط.

استخدمي مسحوق قشور الرمان المجففة مع بعض قطرات من عصير الليمون للحصول على خليط متجانس.

يستخدم الخليط على بشرة الوجه لمدة 10 دقائق ثم يشطف جيدًا.