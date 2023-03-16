البوابة - هل خططت لهدية عيد الأم ؟ لماذا لا تجربي هذه الفكرة الرائعة والسهلة لصنع قلوب مغناطيسية، سيحب أطفالك المساعدة في صنع هذه القلوب الجميلة، يمكنك إعداد مجموعة للجدة والخالات والعمات كذلك!

اصنعيه بنفسك: قلوب مغناطيسية هدية عيد الأم

المواد اللازمة:

دقيق

ملح

ماء

قاطع كوكيز على شكل قلب أو قالب قلب

طوابع أحرف

طلاء أكريليك

صمغ ( Mod Podge ) لامع أو الرذاذ

ملاحظة: تذكر الاحتفاظ بالعجين بعيدًا عن متناول الحيوانات الأليفة.

اصنعيه بنفسك: قلوب مغناطيسية هدية عيد الأم

طريقة صنع القلوب المغناطيسية:

ابدأ بخلط 4 أكواب من الدقيق مع 1 كوب من الملح. إذا كنت ترغب في عمل كمية أصغر، قم باستخدام نصف الكمية فقط . أضف 1.5 كوب ماء دافئ حتى تبدأ في تكوين عجينة . إذا شعرت بالجفاف قليلاً ، يمكنك إضافة المزيد من الماء. أضف ملعقة واحدة في كل مرة. إذا كان لزجًا جدًا ، أضف القليل من الدقيق فيه . اعجن العجينة حتى تتشكل كرة طرية. سوف تحتاج إلى العجن لمدة 5-10 دقائق على الأقل للحصول على تناسق جيد. قم برق العجينة حتى تصل الى سماكة حوالي 1/4 بوصة . باستخدام قاطع الكوكيز على شكل قلب، قم بقص الأشكال. (يمكنك تتبع قطعة من الورق على شكل قلب بسكين إذا لم يكن لديك قالب. يجب على البالغين فقط القيام بهذا الجزء.) اضغط على طابع الحروف على العجينة لكتابات عبارات على القلوب . اصنع ثقبًا في الجزء العلوي من القلب باستخدام مصاصة إذا كنت ترغب في تعليقها بالخيط . يمكنك ترك هذه الزخارف لتجف تمامًا في الهواء لأنها صغيرة جدًا. فقط تأكد من قلبها بعد يوم حتى تجف القيعان . يجفف في الهواء لمدة يوم ثم يُخبز لمدة 1-2 ساعة حتى يجف تمامًا عند 200 درجة فهرنهايت (أو 93 درجة مئوية) . بمجرد أن تبرد القلوب يمكنك دهنها بطلاء أكريليك . بعد أن يجف الطلاء ، قم بدهنها بطبقة من Mod Podge على الجزء العلوي واتركها حتى تجف. سيغلق هذا الزخرفة ويمنع دخول أي رطوبة . ثم أضف مغناطيساً إلى الخلف، وقم بلصقه جيداً أو ضع خيطاً إذا كنت تريد تعليقها.

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