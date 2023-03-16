البوابة - هل خططت لهدية عيد الأم ؟ لماذا لا تجربي هذه الفكرة الرائعة والسهلة لصنع قلوب مغناطيسية، سيحب أطفالك المساعدة في صنع هذه القلوب الجميلة، يمكنك إعداد مجموعة للجدة والخالات والعمات كذلك!
اصنعيه بنفسك: قلوب مغناطيسية هدية عيد الأم
المواد اللازمة:
- دقيق
- ملح
- ماء
- قاطع كوكيز على شكل قلب أو قالب قلب
- طوابع أحرف
- طلاء أكريليك
- صمغ (Mod Podge) لامع أو الرذاذ
ملاحظة: تذكر الاحتفاظ بالعجين بعيدًا عن متناول الحيوانات الأليفة.
اصنعيه بنفسك: قلوب مغناطيسية هدية عيد الأم
طريقة صنع القلوب المغناطيسية:
- ابدأ بخلط 4 أكواب من الدقيق مع 1 كوب من الملح. إذا كنت ترغب في عمل كمية أصغر، قم باستخدام نصف الكمية فقط.
- أضف 1.5 كوب ماء دافئ حتى تبدأ في تكوين عجينة.
- إذا شعرت بالجفاف قليلاً ، يمكنك إضافة المزيد من الماء. أضف ملعقة واحدة في كل مرة. إذا كان لزجًا جدًا ، أضف القليل من الدقيق فيه.
- اعجن العجينة حتى تتشكل كرة طرية. سوف تحتاج إلى العجن لمدة 5-10 دقائق على الأقل للحصول على تناسق جيد. قم برق العجينة حتى تصل الى سماكة حوالي 1/4 بوصة.
- باستخدام قاطع الكوكيز على شكل قلب، قم بقص الأشكال. (يمكنك تتبع قطعة من الورق على شكل قلب بسكين إذا لم يكن لديك قالب. يجب على البالغين فقط القيام بهذا الجزء.)
- اضغط على طابع الحروف على العجينة لكتابات عبارات على القلوب.
- اصنع ثقبًا في الجزء العلوي من القلب باستخدام مصاصة إذا كنت ترغب في تعليقها بالخيط.
- يمكنك ترك هذه الزخارف لتجف تمامًا في الهواء لأنها صغيرة جدًا. فقط تأكد من قلبها بعد يوم حتى تجف القيعان.
- يجفف في الهواء لمدة يوم ثم يُخبز لمدة 1-2 ساعة حتى يجف تمامًا عند 200 درجة فهرنهايت (أو 93 درجة مئوية).
- بمجرد أن تبرد القلوب يمكنك دهنها بطلاء أكريليك.
- بعد أن يجف الطلاء ، قم بدهنها بطبقة من Mod Podge على الجزء العلوي واتركها حتى تجف. سيغلق هذا الزخرفة ويمنع دخول أي رطوبة.
- ثم أضف مغناطيساً إلى الخلف، وقم بلصقه جيداً أو ضع خيطاً إذا كنت تريد تعليقها.
اصنعيه بنفسك: هلال ونجوم رمضان بخيطان الصوف
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