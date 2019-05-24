اصنعيه بنفسك: قناع الزنجبيل والعسل

هل تبحثين عن وصفة طبيعية تعيد النضارة والحيوية وتخلصك من التجاعيد؟ نحن لدينا وصفة مذهلة تتكون ببساطة من الزنجبيل والعسل .

من المعروف ان الزنجبيل ينشط الدورة الدموية، أما العسل فهو مرطب طبيعي للبشرة. مزيج العسل مع الزنجبيل يساعد على تجديد حيوية البشرة لمقاومة آثار الشيخوخة.

أنت بحاجة الى:

1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل

1 ملعقة صغيرة من العسل

الطريقة:

اخلطي العسل الأبيض مع الزنجبيل للحصول على خليط متجانس.

يوزع الخليط الناتج على منطقة محيط العين ويترك حتى 10 دقائق قبل أن يشطف بالماء الفاتر.

كرري استخدام هذه الوصفة الفعّالة مرتين أسبوعياً للتخلص من تجاعيد العين وتقليل ظهورها مجدداً.