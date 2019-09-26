اصنعيه بنفسك: قناع الأرز المضاد للشيخوخة

يتمتع الأرز بخصائص ممتازة مضادة للشيخوخة عند وضعه على البشرة. فهو ينشط البشرة ويحميها من أضرار أشعة الشمس. كما انه غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتمنحك بشرة أكثر شباباً. كما يساعد في تفتيح البشرة أيضًا .

ماء الأرز اللطيف

استخدام مياه الأرز هو في الأصل وصفة قديمة أصبحت شعبية من قبل اليابانيين والصينيين والكوريين. كما أظهرت الدراسات أن المكونات الحيوية النشطة في ماء الأرز ، والتي تنتج من الأرز المغلي أو النقع ، مفيدة في مكافحة الشيخوخة.

لصنع ماء الأرز المنشط في المنزل ، ينقع الأرز لمدة 30 دقيقة أو يسلق حسب الرغبة. ثم يصفى الماء. ويخزن في زجاجة رذاذ رذاذ. لتنشيط بشرتك يستخدم الرذاذ على الوجه - يترك لمدة 10 دقائق ثم يغسل بالماء.

قناع النشا للوجه

للحصول على قناع للوجه. تمزج ملعقة صغيرة من مسحوق الأرز ورشة من الكركم وبضع قطرات من الحليب. يوضع على الوجه ويترك حتى يجف. يفرك بلطف ويغسل. يمكنك الحصول على نفس الفوائد من ماء الأرز والمسحوق.